Il Napoli passa anche a Empoli e allunga in vetta: finisce 2-0

Il Napoli vince senza problemi (2-0) anche a Empoli e conquista altri tre punti in classifica, portandosi a 65 punti. Dopo la grande vittoria in Champions, la squadra di Spalletti si conferma un rullo compressore in campionato, proseguendo a gonfie vele la sua stagione da record. Gli azzurri ipotecano la gara già nel primo tempo con un uno-due micidiale. Prima l'autorete di Ismajli poi il raddoppio del solito Victor Osimhen indirizzano la gara sui binari preferiti dalla banda Spalletti. Ad inizio ripresa i partenopei mancano pià volte il tris, poi si ritrovano in dieci uomini per l'espulsione di Mario Rui. A quel punto, con i tre punti praticamente in tasca, si limitano a controllare la gara senza concedere nulla ai toscani. Il prossimo impegno vedrà gli azzurri, impegnati venerdì 3 marzo in casa contro la Lazio.

Con questa vittoria si riportano a +18 sull'Inter, impegnata domani sul campo del Bologna, un distacco che sembra incolmabile. A prescindere dai risultati di domani, il campionato è sempre più tinto d'azzurro. A questo punto della stagione, questa è già una certezza.

La partita

Tanti gli ex in campo. Oltre a Di Lorenzo e Mario Rui da una parte e Luperto, Grassi e Tonelli (il suo è un ritorno in Toscana) anche Spalletti, dopo aver vestito la maglia dell'Empoli da giocatore, ne è stato allenatore per quattro stagioni (94-98), portandolo dalla C alla A. Ma anche in passato non sono mancati gli affari tra i due club come Hysaj e Valdifiori, senza dimenticare Maurizio Sarri, approdato in azzurro proprio dall'Empoli.

In casa Empoli al posto di Akpa-Akpro e Bandinelli giocano Haas ed Henderson, con Marin a completare il centrocampo. In attacco Caputo non è al top: preferito Piccoli insieme a Satriano, chiamato a rimpiazzare l'infortunato Cambiaghi. Nel Napoli appena un cambio rispetto alla sfida di Champions ovvero Mario Rui a sinistra al posto di Olivera. Per il resto confermati tutti anche Lozano in attacco e Zielinski a centrocampo.

Primo tempo

Il Napoli ci mette 18 minuti per trovare la rete del vantaggio. Sugli sviluppi di un corner la palla arriva fuori area a Kvaratskhelia, che ripropone sul palo lontano verso Zielinski. Cross basso del polacco, in area Ismajli devia nella propria porta. Nemmeno il tempo per vedere la reazione dell'Empoli e gli azzurri raddoppiano. Schema da calcio d'angolo tra Zielinski e Mario Rui, poi scarico su Kvaratskhelia: tiro da fuori, Vicario respinge sui piedi di Osimhen che ribadisce in rete. La squadra di Spalletti domina e sfiora due voltr in tris in due minuti. Al 34' Luperto pasticcia e regala la sfera a Lozano, che va subito da Osimhen. A tu per tu con Vicario il nigeriano gli spara addosso. Subito dopo sugli sviluppi del corner è Kim a svettare in area di rigore: l'incornata finisce sul legno superiore della porta.

Secondo tempo

La ripresa comincia sulla falsariga della prima frazione. Il Napoli domina e sfiora il terzo gol prima con Anguissa e Lozano. Al 60' Osimhen trovarebbe la sua doppietta personale, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Zanetti prova a cambiare l'inerzia del match con i cambi: Grassi per Henderson e Caputo per Piccoli. Gli azzurri restano in dieci per l'espulsione di Mario Rui. Il terzino portoghese da terra scalcia Caputo, dopo l'on field review Ayroldi estrae il rosso. Dopo l'espulsione il Napoli si piazza con un 4-3-1-1 con Elmas alle spalle di Osimhen e senza più esterni offensivi. Nonostante l'inferiorità numerica prima Osimhen (spreca davanti a Vicario) e poi Simeone (il suo tiro angolato viene bloccato dal portiere empolese) non trovano la rete. Dopo sei minuti di recupero, il Napoli sempre più solo in vetta, può fare festa.

Il tabellino

EMPOLI (4-3-1-2) - Vicario; Ebuehi (68' Stojanovic), Ismajli, Luperto, Parisi; Haas (77' Pjaca), Marin, Henderson (57' Grassi); Baldanzi; Satriano (77' Vignato), Piccoli (57' Caputo). A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Tonelli, De Winter, Walukiewicz, Fazzini, Degli Innocenti. Allenatore: Paolo Zanetti

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa (93' Ndombélé), Lobotka, Zielinski (93' Gaetano); Lozano (70' Olivera), Osimhen (84' Simeone), Kvaratskhelia (70' Elmas). A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Demme, Zerbin, Politano. Allenatore: Luciano Spalletti

Marcatori: Ismajli (E) autorete 18', Osimhen (N) 29'

Ammoniti: Henderson (E), Grassi (E), Lozano (N)

Espulsi: Mario Rui (N) 67'

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Molfetta)