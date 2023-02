Champions, Napoli corsaro a Francoforte: supera 2-0 l'Eintracht

Il Napoli contro l'Eintracht Francoforte nella sfida d'andata, valida per gli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Spalletti conquista una vittoria importantissima nella bolgia infernale del Deutsche Bank Park, ipotecando il passaggio di turno.

Dopo aver sofferto la veemenza tedesca, gli azzurri salgono in cattedra verso la mezz'ora. Prima sprecano un calcio di rigore con Kvaratskhelia (Trapp intuisce e mette in angolo), poi al 40' trovano il vantaggio con il solito Victor Osimhen, che servito alla perfezione da Lozano, mette in rete da due passi. La ripresa è un monologo del Napoli, padrone del campo. I tedeschi restano in dieci per l'espulsione di Kolo Muani. Raddoppia Di Lorenzo servito da un tacco geniale di Kvaratskhelia. Il resto del match è pura accademia pr la squadra di Spalletti, che sfodera una grande prova di forza anche in Europa. Per il ritorno l'appuntamento è per il 15 marzo allo stadio Maradona.

La partita

Come annunciato dal tecnico Glasner, solo panchina per capitan Rode. Guida l'attacco la stella francese Kolo Muani. Alle sue spalle il talento di Gotze e Lindstrom. Nella difesa a tre a protezione dell'ex Psg Trapp ci saranno Tuta, Jakic e N’Dicka. A centrocampo invece Buta e Max sulle fasce, Kamada e Sow al centro.

In casa azzurra, recuperato Osimhen dopo il leggero affaticamento in campionato. Con lui in attacco, l'inamovibile Kvaratskhelia e Lozano al posto di Politano. A centrocampo riprende il posto da titolare Zielinski a favore di Elmas. In difesa Olivera vince il ballottaggio con Mario Rui. Coppia centrale Kim-Rrahmani, tra i pali Meret.

LIVE: Matchday-Show vor @sscnapoli!



Top-Themen:

Furioses Napoli

Warum Kamada ein Gamechanger in Europa ist

Das Aufeinandertreffen vom heutigen Gast Gaudino mit Maradona#SGEuropa | #UCL | #SGENapoli pic.twitter.com/Y1gWSxjYdV — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 21, 2023

Primo tempo

Il primo squillo è dell'Eintracht. Al 5' calcia Kamada da fuori, mura Lobotka. La palla arriva a Kolo Muani in area: numero su Kim e destro a incrociare che termina di poco largo. I tedeschi continuano a premere con Lindstrom e Kolo Muani attivissimi. Al 19' si fa vedere il Napoli, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Kvaratskhelia calcia di prima intenzione, Trapp devia in angolo. Poi sale in cattedra Lozano. Il messicano conclude in area e colpisce il palo. Sul prosieguo Buta stende Osimhen, bravissimo ad arrivare prima sulla sfera. Calcio di rigore indiscutibile. Sul dischetto si presenta Kvaratskhelia. Incrocia col destro, Trapp indovina l'angolo e mette in corner. Gli azzurri non si scoraggiano e trovano il vantaggio al 40'. Lozano si invola sulla destra mette in mezzo una palla invitante per Osimhen, che non può sbagliare e mette in rete. I tedeschi accusano il colpo e un minuto dopo su un'azione ''fotocopia'' Osimhen segna ancora, servito da Lozano. Stavolta però è in fuorigioco. 1-0 Napoli all'intervallo.

Secondo tempo

Gli azzurri entrano in campo con il piglio giusto e continuano a fare la partita, chiudendo nella propria area i tedeschi. Al 56' l'Eintracht perde palla al limite dell'area, la sfera finisce a Kvaratskhelia, che clamorosamente si fa ancora ipnotizzare da Trapp. Al 58' intervento a martello di Kolo Muani, l'arbitro estrae il cartellino rosso. Passano pochi minuti e il Napoli trova il raddoppio. Assist di tacco di Kvaratskhelia per Di Lorenzo, la conclusione angolata del capitano azzurro finisce in rete. Al 72' Anguissa sfiora il tris, il numero 99 sfonda in area, poi finisce giù e calciando da terra, sfiora il palo. Gli azzurri controllano il match senza affondare ulteriormente. Finisce 2-0, una vittoria che ipoteca il passaggio ai quarti.

Il tabellino

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1) - Trapp; Tuta, Jakic, N'Dicka; Buta (69' Knauff), Sow, Kamada, Max (92' Lenz); Lindstrom (70' Santos Borré), Gotze (81' Alidou); Kolo Muani. A disposizione: Ramaj, Smolcic, Hasebe, Touré, Rode, Chandler, Alario. Allenatore: Oliver Glasner

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa (80' Ndobélé), Lobotka, Zielinski; Lozano (80' Elmas), Osimhen (84'Simeone), Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Idasiak, Mario Rui, Ostigard, Bereszynski, Juan Jesus, Elmas, Gaetano. Allenatore: Luciano Spalletti

Marcatori: Osimhen (N) 40', Di Lorenzo (N) 65'

Ammoniti: Kim (N), Elmas (N)

Espulsi: 58' Kolo Muani

Note: Kvaratskhelia rigore sbagliato 36'

Arbitro: Artur Dias (Portogallo)