Il Napoli cala il tris a Verona: Politano e Kvara "salvano" Garcia

Il Napoli supera (3-1) l'Hellas Verona al Bentegodi, nell'anticipo valido per la nona giornata di Serie A. Prova di forza per i partenopei, che ritrovano gioco e convinzione dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina. I campioni d'Italia mettono la partita sul binario giusto già nel primo tempo grazie ai gol di Matteo Politano e Kvicha Kvaratskhelia. Nella ripresa è il georgiano a trovare il tris. I gialloblù accorciano le distanze con il neo-entrato Lazovic.

Prestazione convincente per gli azzurri che conquistano tre punti importanti per la classifica. Gli azzurri si portano a 17 punti in classifica, i gialloblù restano a quota 8. Una vittoria che dà tranquillità a Rudi Garcia, messo in discussione nelle ultime settimane. Ispiratissimi Raspadori e Kvaratskhelia, che sembra aver trovato lo smalto dei giorni migliori. Ottima prestazione anche di Meret, che respinge gli assalti veronesi nella ripresa, con un paio di ottimi interventi. Mostra forza di volontà e poco altro l'Hellas, che ci prova fino alla fine, mostrando una fragilità difensiva preoccuppante. Buono l'impatto dei subentrati Bonazzoli e Lazovic. Prossimo turno Napoli-Milan e Juventus-Hellas Verona.

La partita

Baroni ritrova Dawidowicz al centro della difesa con Magnani e Amione, tra i pali Montipò. Sulle fasce tornano titolari Doig e Faraoni, Hongla e Serdar trovano spazio in mezzo con Folorunsho avanzato a far coppia con Ngonge alle spalle di Djuric.

Senza Osimhen e Anguissa, Garcia recupera Rrahmani al centro della difesa con Natan. Mario Rui invece di Olivera sulla sinistra, a destra Di Lorenzo. A centrocampo spazio a Cajuste al fianco di Lobotka e Zielinski. In avanti Raspadori ai cui lati agiranno Politano e Kvaratskhelia.

Primo tempo

Partono meglio i padroni di casa. Al 2' sugli sviluppi di un corner, Dawidowicz anticipa tutti e impegna Meret di testa. Sul secondo calcio d'angolo consecutivo è Magnani a svettare di testa, costringendo ancora Meret agli straordinari. Al 15' si vede il Napoli con Politano, che rientra sul mancino e calcia dal limite. Montipò alza sopra la traversa. Gli azzurri prendono campo. Ci prova Raspadori dalla distanza. Ancora Montipò si distende in tuffo e devia in corner.

Al 27' Napoli va in vantaggio. Serie di scambi corti sulla sinistra. Raspadori va al cross sul secondo palo per un liberissimo Politano che deposita la palla in rete col piatto sinistro. Subito dopo Raspadori manda in porta Cajuste che, a tu per tu con Montipò, calcia addosso al portiere gialloblu sprecando il raddoppio. Il Napoli è padrone del campo e al 44' trova il raddoppio con un contropiede perfetto. Politano serve Kvara. Il georgiano entra in area e punisce Montipò sul primo palo dopo essersi liberato di Magnani.

Secondo tempo

Provano la reazione immediata i gialloblù con il neo-entrato Bonazzoli, il suo tentativo viene respinto da Meret. La squadra di Barone alza la pressione ma lascia praterie libere al Napoli che al 55' raddoppia. Su un capovolgimento di fronte, Kvara si invola verso l'area veneta, dribbla Magnani e mette a segno la sua doppietta personale. Passano pochi minuti e l'Hellas accorcia le distanze. Su cross di Faraoni, liscia Rrahmani e Di Lorenzo respinge corto. Ne approfitta Lazovic, che con un bolide batte Meret. I gialloblù cominciano a crederci. Al 69' colpo di testa di Djuric su traversone da sinistra e pallone di poco sul fondo. Il Napoli risponde con Cajuste, il suo diagonale finisce fuori di pochissimo. I gialloblù provano il tutto per tutto ma trovano di fronte un grande Meret. Il portiere azzurro dice no prima a Bonazzoli e poi a Lazovic. L'ultima occasione capita sui piedi di Folorunsho. Il trequartista ci prova dalla distanza, con Meret che respinge corto e poi blocca il pallone un istante prima dell'arrivo di Henry, blindando così il risultato sul 3-1.

Il tabellino

HELLAS VERONA (3-4-2-1) - Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione (46' Terracciano); Faraoni, Hongla, Serdar (46' Lazovic), Doig (62' Tchatchoua); Ngonge (46' Bonazzoli), Folorunsho; Djuric (78' Henry). Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui (67' Zanoli); Zielinski, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori (67' Simeone), Kvaratskhelia (77' Lindstrom). Allenatore: Rudi Garcia

Marcatori: Politano (N) 27', Kvaratskhelia (N) 43' e 55', Lazovic (HV) 60'

Ammoniti: Magnani (HV), Faraoni (HV), Mario Rui (N), Bonazzoli (HV), Lindstrom (N)

Arbitro: Rosario Abisso (Palermo)