Nazionale, ci pensa sempre Esposito. E Baldini lascia con due vittorie

C'è vita dietro la Nazionale esclusa per la terza volta consecutiva dal prossimo mondiale. C'è vita, e qui bisogna sottolinearlo con la matita blu, in particolare nelle generazioni che crescono alle spalle dei Palestra e dei Pio Esposito e stanno per diventare i pilastri del futuro azzurro. Ieri sera l'under 17 guidata da Franceschini, un ct del quale non circolano aneddoti e favole o foto di allenamenti bendati, è diventata campione d'Europa. Forse vuol dire che fino a una certa età il talento resiste e si fa strada ma poi non decolla in serie A dove c'è anche da fare i conti con le valutazioni super ascoltate nelle ultime ore (50 milioni per Palestra).

C'è vita anche nella Nazionale sperimentale portata in Grecia da Baldini per onorare i due impegni di fine stagione. Pio Esposito (foto) non è una novità e nemmeno una sorpresa perché del suo talento balistico abbiamo ricevuto prove qualificate anche nell'Inter e non solo nel campionato. Quel destro liftato di ieri è tra l'altro il segno di una particolare fiducia nei propri mezzi tecnici e fisici. Basta una palla che si solleva e lui, liberatosi con intuito, la colpisce nell'unico modo utile per superare il portiere greco. C'è vita in particolare nel tipo di calcio interpretato specie nel primo tempo quando al cospetto di un rivale più consistente del Lussemburgo la giovanissima Italia è capace di comandare il gioco e di sfiorare a inizio ripresa il 2-0 con la traversa scheggiata da Koleosho. Gioventù vuol dire anche inesperienza e così si può valutare il complicato finale del viaggio a Creta per via del rosso diretto a Reggiani, debuttante entrato nella ripresa al posto di Comuzzo infortunato. Avere Donnarumma è una risorsa nei momenti di difficoltà.

Non basta che ci sia vita, non basta sapere che almeno il centravanti del futuro è garantito e con lui cominciano a promettere giorni migliori e diversi da quelli recenti almeno 3-4 profili allevati appunto anche dall'Inter 21. Ecco perché diventa decisiva la scelta del ct e la sua comprovata capacità di trasformare questi germogli in piante gigantesche.