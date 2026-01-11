Nazionale, salta lo stage. Gattuso: "Se queste sono le condizioni, meglio non farlo"

Il playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 è ancora lontano ma monta la tensione nell’ambiente che circonda la Nazionale italiana. La notizia non è ancora ufficiale ma tutto lascia indicare che non sarà possibile trovare il tempo per consentire al Ct azzurro Gennaro Gattuso di riunire il gruppo per preparare al meglio la sfida da dentro o fuori contro l’Irlanda del Nord. Come anticipato dal Corriere della Sera, nel corso della prossima settimana la Lega calcio Serie A renderà ufficiale l’impossibilità di liberare qualche giorno nel fitto calendario agonistico del pallone tricolore da dedicare alla Nazionale. La delusione da parte del ct, che aveva più volte ribadito la necessità di avere quanto più a lungo possibile i giocatori dell’Italia a disposizione, è evidente e dimostra quanto il sostegno del sistema calcio alle esigenze della Nazionale sia in buona parte solo di facciata.

Niente rinvio della 30a, niente stage

Subito dopo il sorteggio dei playoff di qualificazione Uefa in vista del mondiale 2026, il ct azzurro aveva espresso senza troppi giri di parole la necessità di lavorare su un gruppo che ancora si conosce poco: “Stage prima della partita? Non sta a me decidere, abbiamo un presidente. Io faccio l'allenatore. Certo che più giorni abbiamo meglio è”. Il potenziale doppio impegno del 26 e 31 marzo che potrebbe regalare all’Italia il biglietto per il mondiale nordamericano è troppo importante per il calcio italiano e lo stesso Buffon si era detto certo che, alla fine, Gattuso si sarebbe “inventato qualcosa”. A quanto si legge sul pezzo pubblicato dal CorSera, invece, quando la Lega calcio Serie A comunicherà anticipi e posticipi delle giornate di inizio febbraio e dei quarti di finale di Coppa Italia, sarà ufficiale il fatto che le logiche finanziarie hanno avuto la meglio sulle necessità dell’Italia. La soluzione ideale, spostare in blocco tutta la 30a giornata della Serie A, in programma il 22 marzo, era sembrata da subito troppo complicata ed è stata subito tolta dall’elenco delle opzioni.

Sarebbe comunque stato ancora possibile trovare una soluzione, magari spostando i quarti di Coppa Italia per liberare qualche giorno per uno o più stage a Coverciano. Le date indicate sarebbero state il 2-3 o il 9-10 febbraio, usando questi slot per i quarti della coppa nazionale così da consentire a Gattuso di avere a disposizione quanti più giocatori possibile. Proprio quando questi stage sembravano possibili, ecco che la Lega si è messa di mezzo, rifiutando di spostare il posticipo del lunedì. A quel punto Gattuso sarebbe sbottato, dicendo che “se queste sono le condizioni, meglio non fare lo stage”. Anche se si sarebbe trattato solo di pochi giorni di lavoro, il ct avrebbe potuto valutare nuovi innesti prima delle convocazioni o provare soluzioni tattiche prima del doppio impegno ma non c’è stato niente da fare.

L’unica concessione della Lega Serie A è stata la promessa di anticipare la maggior parte delle gare di campionato in programma tra il 21 e 22 marzo, così da iniziare un giorno prima il raduno a Coverciano. Ancora una volta le roboanti dichiarazioni sull’importanza della Nazionale si sono rivelate poco più che aria fritta.

Quando ci sono di mezzo i soldi dei diritti televisivi, le ragioni del calcio devono farsi da parte, con buona pace di chi credeva che, di fronte alla possibilità di unsenza l’Italia, si sarebbero in qualche modo serrati i ranghi.