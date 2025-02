Neymar va agli allenamenti in elicottero: quanto spende ogni volta

Ascolta ora 00:00 00:00

Neymar si è presentato come una star al suo primo allenamento con i nuovi compagni di squadra del Santos, atterrando al centro di allenamento Rei Pelé in elicottero. La stella brasiliana infatti proveniva direttamente da Mangaratiba, località del litorale dello stato di Rio de Janeiro, dove possiede una lussuosa villa. Così per spostarsi e arrivare in tempo ha scelto l'elicottero che possiede dal 2019 e che, oltre a due piloti, può contenere fino a otto persone più eventuali bagagli.

Il tragitto Mangaratiba-Centro Rei Pelé ha richiesto un'ora di volo, durante la quale è stato calcolato dai media locali un consumo dai 240 ai 350 litri di combustibile, per una spesa pari a circa 580 euro per ogni tratta. In ogni modo il brasiliano ha comunque fatto sapere che prossimamente si trasferirà a Santos, intanto continuerà ad andare all'allenamento in elicottero. Del resto sono cifre che O'Ney può permettersi a cuor leggero.

Una scelta di vita quella del campione brasiliano, che dopo la sfortunata ma ben retribuita esperienza in Arabia Saudita con l'Al Hilal, ha deciso di tornare a vestire di nuovo la maglia del Santos, il club che lo ha lanciato nel grande calcio prima di approdare al Barcellona. "Il mio sentimento nei confronti del Santos e dei tifosi non è mai cambiato, sembra quasi che stia tornando indietro nel tempo" aveva spiegato O'Ney in un post sui social. Sarà un ritorno in prestito per sei mesi, seppur con la possibilità di estendere il contratto di un altro anno, Neymar percepirà 170mila dollari al mese ai quali si aggiungerà il 90% dei diritti di immagine generati durante il suo periodo nel club brasiliano.

Il romanticismo attorno alla scelta di Neymar ha scatenato grandissimo entusiasmo nei tifosi del Santos, i cui risultati degli ultimi anni sono lontanissimi dai fasti di un tempo. Un'accoglienza da brividi ha salutato il ritorno di O'Ney. Per rendergli omaggio la dirigenza del Santos, lo ha mostrato in due stadi diversi, prima al Pacaembú (37 mila posti) e poi a Vila Belmiro (16 mila), i due stadi in cui i Leão do Mar giocano abitualmente.

Neymar indosserà la maglia numero 10, la stessa di Pelé, un motivo in più - ha spiegato - per piangere di emozione durante la presentazione.

"Piango di gioia, non è stato facile, ho avuto un sacco di turbolenze nella mia vita, ma tornare a casa con questo prestigio, tutti che gridano il tuo nome, ricevere il 10 dal Re. Devo solo essere grato e vivere".

Un paragone quello con Pelé che continua ad essere il leit motiv della sua carriera.