"Non hai rispetto": Gattuso torna a ringhiare. Ecco cosa è successo

Gennaro Gattuso è tornato a "ringhiare" ma questa volta non sulla panchina dell' Hajduk Spalato, squadra della massima divisione croata attualmente al secondo posto in classifica a soli due punti dalla capolista Rijeka che domenica ha vinto lo scontro diretto contro la formazione dell'ex rossonero. Gli animi si sono scaldati durante l'intervista dopo partita davanti ai microfoni della tv MaxSport1.

La polemica con Jelicic

Ancora a caldo dopo la sconfitta, Gattuso arriva e dà la mano ai due conduttori del programma meno che a Josko Jelicic, 54enne commentatore tv ed ex calciatore anche dell'attuale squadra del 47enne allenatore nato a Corigliano. " You speak too much ", attacca Gattuso visibilmente contrariato dalla sua presenza. Pochi istanti dopo inizia a puntarli il dito accusandolo di parlare troppo, la traduzione dall'inglese è più o meno la seguente: " A te non dico niente perché parli troppo, e hai poco rispetto per le persone. Eppure hai giocato a calcio e dovresti conoscere bene la situazione. Parli sempre troppo male, devi avere rispetto ".

"Non usare la mano"

La tensione si taglia con il coltello: Gattuso, rivolgendosi poi alla conduttrice, la esorta ad andare avanti sottolineando che non ha alcuna intenzione di parlare con Jelicic ma l'italiano si rivolge nuovamente verso di lui puntandogli l'indice, espressione che il croato non gradisce e glielo dice apertamente. " Non puntare la mano, parliamo di calcio serenamente ". Durante la diretta accade anche che dall'inglese si parli anche in spagnolo visti i trascorsi di Jelicic al Siviglia alla fine degli anni Novanta. Gattuso arringa, dicendogli di " parlare qui di calcio, parlami faccia a faccia ", alludendo al fatto che il commentatore televisivo possa aver fatto commenti non graditi all'italiano in occasioni passate e lontano dalla sua presenza.

Things got heated between Joško Jeličić and Gennaro Gattuso after the match. pic.twitter.com/NZEd6Qe04x — Croatian Football (@CroatiaFooty) March 16, 2025

"Non voglio parlare con te"

Nulla da fare, la furia non si placa e Gattuso ribadisce in spagnolo di non volergli rivolgere la parola: fino a questo momento gli altri due conduttori sono rimasti ai margini non potendo intervenire in alcun modo nella polemica. ” È l'ultima volta che parlo con la tv se tu sarai ancora qui ", sottolinea Gattuso. " Tu sei una mala persona ", rincara la dose ma Jelicic non si fa intidimire e gli risponde di dover rispettare tutte le persone presenti. " Sei venuto dall'Italia e devi avere rispetto" .

Finalmente, dopo un minuto e mezzo di botta e risposta serrati tra i due la conduttrice inizia la sua intervista. Chissà, adesso, se tra i due ci sarà una tregua definitiva o se i diverbi riprenderanno alla fine della prossima giornata di campionato.