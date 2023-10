"Non scommetteva solo Fagioli". Fabrizio Corona lancia un'altra bomba

L'ora X è prevista per le ore 18 di oggi, giovedì 12 ottobre: Fabrizio Corona ha promesso sui social di rivelare il nome di un altro calciatore, ancora più "importante" e "famoso" di Nicolò Fagioli, coinvolto nel calcioscommesse. Il calciatore juventino rischia fino a tre anni di squalifica. Dopo che la notizia è rimbalzata su tutti i giornali, il diretto interessato " si è autodenunciato " come hanno fatto sapere i suoi legali ma ecco che un altro nome eccellente potrebbe agitare, e non poco, le acque del calcio italiano.

L'indiscrezione di Corona

Effettivamente, l'ex re dei paparazzi aveva già "indovinato" il pronostico su Fagioli quando, alcuni mesi fa, sul proprio canale Telegram aveva scritto che il giovane bianconero nel giro della Nazionale fosse affetto da una "clamorosa dipendenza, ha un milione di euro di debiti, è ludopatia ". Che abbia debiti non è dato saperlo ma il nome del centrocampista, effettivamente, è spuntato fuori dalle indagini portate avanti dalla Procura della Repubblica di Torino. Su una delle "Storie" del profilo Instagram, Corona ha dichiarato che ci sarà una "bomba esclusiva: " Un giocatore importantissimo della Nazionale italiana coinvolto nel calcio scommesse ". Intervistato successivamente da TvPlay ha spiegato che Fagioli non è l'unico che ama scommettere.

La pista che porta all'estero

Il secondo calciatore coinvolto sarebbe " molto più famoso di Fagioli e in questo momento gioca all’estero. Non solo scommetteva, ma lo faceva sulla propria squadra mentre era in panchina ". Ma non sarebbe finita qui: la lista dei giocatori sarebbe ancora più lunga e un altro nome potrebbe far parte sempre della società bianconera. Il primo nome che viene in mente, secondo la descrizione fatta da Corona, porterebbe a Sandro Tonali, ex centrocampista rossonero che questa estate è approdato al Newcastle con il quale è sceso recentemente in campo nella sfida di San Siro in Champions League contro la sua ex squadra. " Quando ho saputo la notizia non ci credevo - ha dichiarato in passato - perché di solito a pelle riesco a capire come sono fatte le persone, anche guardando semplici fotografie, video e immagini. La notizia, infatti, mi ha sconvolto ", scrisse due mesi fa su Telegram.

Nel pomeriggio di oggi, insomma, sapremo questa "bomba" calcistica. Corona ha poi continuato, come scrive il Corriere della Sera, l'affondo su chi soffre di questa patologia. "Lo scrivere a tutte le ragazze in direct su Instagram è una prassi comune del giovane calciatore medio senza arte né parte, ma avere una grave dipendenza dalle scommesse/gioco 'ludopatia', specie a vent'anni, è un problema a dir poco clamoroso ".

Le scommesse e i debiti