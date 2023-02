"Non siamo Neymar", la protesta dei tifosi del Bayern per il caro biglietti

Martedì sera al Parco dei Principi è andata in scena l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra il Psg di Galtier e il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann (una sorta di finale anticipata). La sfida è stata vinta per 1-0 dai tedeschi grazie al gol di Coman, su papera di Gigio Donnarumma, e da segnalare come nel settore ospiti del Bayern sia apparso uno striscione polemico sul caro biglietti per la partita in questione. "70€? Ancora non siamo Neymar. 20 è abbastanza. Vaf... PSG", questo il messaggio per niente delicato dei tifosi del Bayern che hanno ritenuto eccessiva la richiesta del club parigini per il settore ospiti.

Due cose molto belle che abbiamo visto sugli spalti stasera in #PSG vs #BayernMunich:



1) lo striscione dei tifosi del Bayern: « 70€? Ancora non siamo Neymar. 20 è abbastanza. Vaffa***** PSG »;

2) la coreografia dei tifosi parigini in salsa One Piece.#PSGFCB pic.twitter.com/JOwUzsJkQ1 — Contrasti (@contrasti_sport) February 14, 2023

Già nel settembre del 2017, i tifosi tedeschi avevano inscenato la stessa protesta sempre in occasione di Psg-Bayern Monaco (terminato 3-0 in favore dei padroni di casa). "75 euro? Non siamo ancora Neymar, i prezzi devono essere ragionevoli". Questa volta il prezzo del biglietto è calato di cinque euro ma la protesta dei supporter bavaresi è stata la medesima. Quantomeno, rispetto a cinque anni fa il Bayern Monaco ha espugnato il campo dei rivali mettendosi così in una posizione privilegiata in vista del match di ritorno in programma l'8 marzo all'Allianz Arena.

Milan-Tottenham da record

In Italia, invece, il Milan di Stefano Pioli può gioire, innanzittutto per aver vinto l'andata degli ottavi di finale contro il Tottenham di Antonio Conte ma anche per aver fatto registrare l'incasso più alto per la storia del calcio italiano. Gli oltre 74.000 d San Siro hanno spinto i rossoneri verso una vittoria importantissima per il morale e in chiave qualificazione. "Abbiamo illuminato tutti San Siro, noi in campo e i tifosi sugli spalti che sono stati fantastici" queste le parole di Brahim Diaz dopo aver risolto la partita con il Tottenham. 74.000 spettatori per un incasso totale di poco più di 9 milioni di euro (9.133.842 per la precisione) che è così il più alto di sempre nel calcio italiano. Gli spettatori del Meazza sono stati fondamentali sugli spalti sia a livello economico che emotivo visto che anche Antonio Conte al termine della partita ha detto come il calore dei supporter rossoneri abbia fatto la differenza: "Avevamo davanti 80.000 avvelenati che hanno fatto la differenza", le parole dell'ex tecnico dell'Inter.