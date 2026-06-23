“Non vedo l’ora di danzare con il pallone”: Ronaldinho è un nuovo calciatore del Ravenna

Adesso è davvero ufficiale: Ronaldinho torna a giocare a calcio e lo fa indossando la maglia del Ravenna Fc, formazione che milita nel campionato italiano di Lega Pro, l’ex Serie C. Sul sito web del club romagnolo è già disponibile la maglia del fenomeno brasiliano con un video di presentazione e la storia attorno a questo incredibile tesseramento.

“Che la magia abbia inizio”

"Nuovi colori, lo stesso sorriso. Non vedo l'ora di tornare a danzare con il pallone e di scrivere una nuova, bellissima storia insieme a Ignazio e alla famiglia Cipriani. Per me il calcio è sempre stato gioia e sono entusiasta di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio", ha dichiarato Ronaldinho la cui presentazione ufficiale avverrà nella serata di Miami, alle ore 20 in Florida (le 2 di notte in Italia).

L’annuncio del club

Il club ravennate è stato acquistato nel 2024 da Ignazio Cipriani insieme al partner di investimento Black Duck formando una nuova dirigenza guidata da Ariedo Braida, una delle figure più rispettate del calcio italiano come dimostrano i decenni passati al Milan. “Era il mio idolo da ragazzino, e il suo impatto sul gioco va ben oltre il calcio”, spiega Cipriani sul sito ufficiale.

Poi, sulla pagina Instagram, viene ricordato a tifosi del Ravenna ma anche a tutti gli appassionati di calcio che la maglia ufficiale di Ronaldinho è già disponibile. “Ogni città ha una storia. Ravenna ne sta scrivendo una nuova. Ispirata da Cipriani. Animata dal calcio. Portata in vita da Ronaldinho. Un incontro tra cultura, stile di vita e sport. Non solo un progetto. Una nuova visione" sottolinea la società ai propri tifosi con un video emozionale che ritrae il brasiliano in un lungo viaggio fino ad arrivare allo stadio “Bruno Benelli”.

Ronaldiho e il numero 10

Ovviamente, la maglia numero 10 sarà del fuoriclasse che è stato campione del mondo con il Brasile nel 2002 e Pallone d’Oro nel 2005. Il calciatore ha intenzione di segnare con la maglia del suo nuovo club l’ultima rete nel calcio professionistico. “Spero che il suo coinvolgimento ispiri una nuova generazione di tifosi ad innamorarsi del Ravenna FC e ad essere parte di ciò che stiamo costruendo per il futuro”, ha aggiunto Cipriani.

Il presidente del club spiega che questo è un progetto che è stato coltivato e studiato da tanto tempo. "Dopo 24 anni trascorsi negli Stati Uniti, Ravenna rimane il luogo che considero casa. Portare Ronaldinho al Ravenna rappresenta un momento straordinario per il club".

Le considerazioni di Braida

Ariedo Braida, ovviamente, lo conosce molto bene dopo averlo avuto al Milan. "Avere nuovamente in squadra un campione come Ronaldinho, dopo averlo già avuto al Milan, mi dà una grandissima gioia. I campioni non hanno età", ha spiegato alla stampa.