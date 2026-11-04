La Juventus ha approvato ieri il nono bilancio in rosso consecutivo: 67,2 milioni la cifra esatta, con previsione di perdita anche per il prossimo esercizio dal momento che la squadra non prende parte alla Champions. «Lavoriamo per avere una società ambiziosa, ma soprattutto una squadra che possa tornare a vincere le parole di Carnevali, al suo primo cda bianconero -. L’impegno è totale: credo che occorrano, soprattutto oggi, programmazione, competitività e continuità. Spalletti? È il nostro allenatore e lo sosteniamo». Sottoscritto come previsto l’aumento di capitale di 250 milioni, il 65,4% garantito dal socio di maggioranza Exor: un centinaio di quei 250 sarà destinato al potenziamento della squadra, che si vorrà più italiana. Quanto ai rapporti con il colosso delle criptovalute Tether (11,5% delle quote), il presidente Ferrero ha spiegato che la società «è aperta al dialogo con tutti i suoi azionisti, ma al momento non ci sono iniziative industriali, tecnologiche, commerciali o finanziarie».