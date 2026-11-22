Vola la Lazio che oltre che spettacolare sa essere brutta, sporca e cattiva. Lo dimostra la gara con il Lecce che rafforza la leadership in classifica della truppa di Gattuso (decima vittoria in 12 gare) ma che ha presentato più difficoltà di quanto non avesse previsto il tecnico biancoceleste. Così la pausa nazionali non ha intaccato i meccanismi dell’Aquila che riprende il suo percorso finora immacolato in serie A. Questa Lazio, che continua a essere «scortata» in casa da poche migliaia di tifosi per la protesta ormai nota, pare un gruppo coeso, che si esalta nelle situazioni complicate, anche nelle giornate come quella di ieri, e resta cementata intorno al proprio allenatore.

Oggi l’oro della Lazio si chiama Tijjani Noslin, completato rinato dopo l’annata negativa con Sarri in panchina: una doppietta anche da esterno sinistro del tridente offensivo al posto dell’infortunato Zaccagni e tanto lavoro per la squadra. Ma non si possono non sottolineare l’ennesimo assist di Isaksen (con il piede destro, non proprio il suo preferito...), quello di tacco di Taylor («vede cose che altri non vedono, forse solo Rui Costa avrebbe fatto una giocata del genere», l’elogio del tecnico) e il nuovo gol di Frattesi, anche lui rigenerato dopo il poco spazio avuto all’Inter nella passata stagione. In più una difesa inedita (Doekhi, Diogo Leite e Pedraza non avevano mai giocato insieme) che riesce anche a non subire gol.

«Ci mancano otto punti per fare la prima festa, poi vedremo dove saremo - così Gattuso che continua a mantenere il low profile sul primato in classifica -. Non siamo partiti benissimo, nei primi 15 minuti eravamo appannati e poco precisi quando avevamo palla. Ma sono stupito da come la squadra sta tenendo botta, c’è grande mentalità e voglia da parte di tutti. Sono orgoglioso di come vedo lavorare in settimana i ragazzi, la tranquillità me la dà il senso di appartenenza che hanno i miei calciatori. Se devo prendermi un merito è quello di aver fatto diventare questa squadra una famiglia». Che ora non vuole fermarsi, prossima tappa a Torino sabato prossimo.