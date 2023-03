Il nuovo format della Supercoppa Italiana: come cambierà

La Supercoppa Italiana cambierà volto a partire dal 2023-2024. A darne comunicazione ufficiale è stata la Lega cacio, nella figura del presidente Lorenzo Casini e dopo l'assemblea delle società. Il modello che si andrà ad emulare è quello spagnolo dove sono 4 squadre a contedersi il titolo e non solo due in una finale secca come avviene in Italia. Le due finaliste della Coppa Italia e le prime due classificate in Serie A si contederanno il titolo e questo per la prima volta avverrà nel gennaio del 2024.

Per sei anni, dunque, la Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita. L'ad De Siervo ha mostrato tutta la propria soddisfazione per aver raggiunto questo accordo: "Abbiamo deciso di accettare l’offerta dell’Arabia per ospitare quattro edizioni di Supercoppa in sei anni. La prossima competizione avrà già quattro squadre e all’interno del format è inserita anche una amichevole sempre all’estero (La scelta del format può essere rimessa in discussione in base agli impegni. La stagione prossima la Supercoppa a 4 formazioni frutterà 23 milioni, mentre con una gara sola e amichevole la cifra scenderà a 12 milioni".

EA SPORTS Supercup in Arabia Saudita con il format a quattro squadre per il prossimo anno. — Lega Serie A (@SerieA) March 13, 2023

Chi è già più o meno certo di prendere parte a questa nuova Supercoppa Italiana è il Napoli che ha già praticamente vinto lo scudetto mentre gli altri due posti se li contenderanno attraverso la Coppa Italia due tra Juventus e Inter e tra Fiorentina e Roma. Chi arriverà secondo dietro al Napoli occuperà l'altro posto libero. Se la seconda classificata, però, approderà alla finale di Coppa Italia allora sarà la terza classificata ad usufruire di questo slot e così via a scendere. Se in futuro, le prime due classificate in campionato saranno anche le finaliste della Coppa Italia, le Final Four saranno giocate dalla terza e dalla quarta in A. L'ultima edizione della Supercoppa Italiana vinta dall'Inter di Simone Inzaghi contro il Milan di Stefano Pioli non ha avuto molto successo visto che gli spalti di Riyad erano non del tutto pieni. Questa nuova formula, però, renderebbe decisamente più spettacolare e appetibile la competizione.