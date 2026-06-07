Nuovo malore in campo per l'ex Inter Eriksen: cosa è successo e come sta il giocatore

Nuovo malore in campo per Christian Eriksen. Durante l'amichevole tra Danimarca e Ucraina, il centrocampista danese si è toccato il petto poi si è accasciato al suolo, venendo subito soccorso da compagni e avversari. Dopo una prima interruzione la partita è stata definitivamente sospesa sul 2-1 in favore degli scandinavi. La Nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni: "Christian Eriksen è cosciente e, date le circostanze, sta bene. La partita è stata sospesa". Il giocatore ex Inter aveva già avuto un malore in campo, crollando improvvisamente al suolo a causa di un arresto cardiaco, durante il match di Euro 2020, Danimarca-Finlandia. Quel 12 giugno 2021 fu rianimato sul terreno di gioco con il massaggio cardiaco e defibrillatore, grazie all’assistenza del suo compagno di squadra Simon Kjær e dallo staff sanitario, venendo poi trasportato in ospedale dove si riprese.

Certainly appears as if something happened to Christian Eriksen during the Denmark Ukraine match. pic.twitter.com/sny3xdeuB9 — Swift Kicks (@realSwiftKicks) June 7, 2026

In seguito gli fu impiantato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo che gli impedì di rimanere nella rosa dell’Inter che dovette risolvere il suo contratto. Da allora ha proseguito la carriera in Premier League con le maglie di Brentford e Manchester United, prima di approdare da svincolato nel settembre 2025 con i tedeschi del Wolfsburg. Al momento non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente quando Eriksen è collassato in campo. A quanto pare proprio il pacemaker potrebbe avergli salvato la vita dopo il malore odierno. A spiegarlo è stato lo stesso medico della Nazionale danese, Morten Boesen, in un’intervista a TV2: "Christian sta bene ed è uscito dal campo sulle sue gambe", ha spiegato Morten Boesen, medico della nazionale danese. "Da quanto ho potuto vedere, il pacemaker ha reagito come avrebbe dovuto. Ha perso conoscenza per un breve momento, ma l'ha recuperata molto rapidamente e siamo riusciti subito a parlare con lui. Ora sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti in ospedale per capire cosa abbia causato l'episodio.