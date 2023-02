Nuovo Mondiale per club a 32 squadre: ecco come potrebbe essere

Il nuovo format per il Mondiale per club è pronto: 32 squadre, una suddivisione per continenti con 12 squadre europee, 6 sudamericane, 4 asiatiche, 4 africane e 4 centroamericane, più una proveniente dall'Oceania e un posto che sarà riservato, a rotazione, all'organizzatore della manifestazione. Si presume che la prima edizione potrebbe essere orgaizzata dagli Usa e che tutto questo potrebbe diventerà realtà ma non prima del 2025.

Ecco come funzionerà

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Times, a questa competizione dovrebbero partecipare le ultime 4 vincitrici della Champions League tra il 2022 e il 2025 ma non è dato a sapere quali saranno i criteri per stabilire le altre 8 europee. Al momento non si sa nulla di più, dato che ci sono ancora in atto colloqui tra Fifa, Uefa ed European Club Association, per stabilire quale sia il criterio migliore per selezionare le partecipanti a questo nuovo format del Mondiale per club.

L'ipotesi più probabile, sempre secondo il Times, sarebbe il ricorso alla posizione nel ranking Uefa, che sarebbe forse anche il più veritiero e democratico. L’unica condizione è il tetto di due club per ogni paese, ma nel conteggio delle 8 selezionate non entrerebbero ovviamente le squadre vincitrici della Champions League tra il 2022 e il 2025. Il Real Madrid ha vinto l'edizione del 2022 e dunque per la Spagna, se fosse confermata l'indiscrezione, averebbe non uno ma ancora due posti liberi.

Se dovessimo guardare al ranking attuale le prescelte sarebbero il Manchester City, il Liverpool, il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund, il Psg, il Barcellona, la Juventus e l'Ajax che occupano i primi otto posti del ranking (escludendo il Real Madrid). Qualsiasi scelta sarà presa è comunque destinata a far discutere visto si pensa sia più giusto far disputare la competizione alle vincitrici del quadriennio di tutte le coppe europee, ovvero Champions, Europa e Conference League, affidandosi al ranking Uefa ma solo nel caso in cui una o più squadre dovessero conquistare due o più trofei dal 2022 al 2025.

Alternativa alla Superlega?

La Superlega di calcio è stata un'idea di Real Madrid e Barcellona che avevano poi tirato in ballo la Juventus e altri club italiani tra cui Inter e Milan ma anche altri europei come Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham e Arsenal dalla Premier League, e Atletico Madrid dalla Liga spagnola. L'Uefa mise subito in guardia i 12 dissidenti: "Ringraziamo quei club di altri paesi, in particolare i club francesi e tedeschi, che si sono rifiutati di iscriversi. Chiediamo a tutti gli amanti del calcio, tifosi e politici, di unirsi a noi nella lotta contro un progetto del genere se dovesse essere annunciato. Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo. Quando è troppo è troppo" .

Questo nuovo Mondiale per club potrebbe essere un'alternativa alla Superlega che difficilmente si potrà realizzare così come avrebbe voluto il Real Madrid.