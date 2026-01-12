Orbán tra coltelli, mitra e cuoricini

Forse per la vetta non sono equipaggiati come Inter, Napoli e Milan ma in quota Champions ci sono anche Spalletti e Gasperini, almeno per l'AI di X (sopra).

***

Contro il Napoli il veronese Orban ha esultato mimando la mitragliatrice e il taglio della gola. Gesti per i quali il ragazzo è stato ammonito. Ma la Lega di A sul suo profilo tik tok celebra l'esultanza punita con un video coi cuoricini gialloblù. Come non usare i social.

***

Nella Coppa D'Africa che si sta giocando in Marocco i giocatori nati in Francia a inizio torneo erano 107 mentre la città più rappresentata di tutta la manifestazione è Parigi. Lì sono nati 30 calciatori africani.

***

Federica Zille di DAZN ha dichiarato in diretta la passione di Edoardo Testoni per la cantante Sarah Toscano, sul prato di San Siro con lei. Mentre il telecronista imbarazzato in studio cambiava colore del volto, lei lo ha invitato al suo concerto a Milano. Se son rose...

***

I telecronisti della supercoppa di Francia per l'estero erano due voci fatte con l'intelligenza artificiale. Sono andate male ma non come alcuni esseri umani.

***

@dupply