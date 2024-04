"Orge e tende usate come altalene sessuali", ex Barça nella bufera

Ascolta ora: ""Orge e tende usate come altalene sessuali", ex Barça nella bufera"

Una mega villa del valore di 18 milioni di euro data in locazione a un calciatore del Barcellona, uno dei pochi evidentemente in grado di pagare il pesante affitto dell'immobile di lusso: tutto faceva pensare a un vero e proprio affare, ma il proprietario si è invece trovato a far fronte a pesanti spese per i danni arrecati a quella casa dal locatario Arda Turan e dai numerosi amici che l'hanno frequentata quotidianamente, utilizzandola come luogo in cui sfogare i loro istinti animaleschi.

Tra orge e atti di vandalismo vari ed eventuali dell'ospite e del suo seguito, il proprietario della villa ha dovuto sborsare ben 230mila euro per ripristinare le condizioni originarie della villa e per poterla dare nuovamente in locazione a qualcun altro. I fatti risalgono agli anni compresi tra il 2015 e il 2018, quando il calciatore turco militava tra le file del Barça, maglia con cui ha disputato complessivamente 55 presenze mettendo a referto 15 reti e vincendo un campionato, due coppe di Spagna e una Supercoppa di Spagna.

Il proprietario ha illustrato a El Periódico de España i dettagli della denuncia presentata contro l'ex calciatore, mostrando oltre 500 fotografie in grado di documentare "gli ingenti danni" lasciati dal suo ex locatario, nelle quali appaiono chiari i segni dell'incuria e del vandalismo.

La casa, allora valutata circa 18 milioni di euro e situata a Esplugues de Llobregat, è dotata di sette camere da letto, nove bagni, un soggiorno di 100 metri quadrati, una sala cinematografica insonorizzata, una sala da golf virtuale, un garage con capacità per otto auto e addirittura di una piscina a sfioro con vista su Barcellona. Questo immobile, uno dei più esclusivi e ambiti della Catalogna, spiega il periodico, ha subito in poco meno di 3 anni danni per 230mila euro. Si parla, solo per citarne alcuni, di 16mila euro di danni agli infissi, 23mila al giardino e 64mila alla cucina. Insomma tra porte e mobili distrutti, elettrodomestici danneggiati e manutenzioni non pagate per servizi come il cinema, la videosorveglianza e il sistema audio interno, Arda Turan ha restituito un immobile in consizioni disastrose.

Ma quel che è peggio è che a utilizzarlo non era solo il calciatore, dato che in sua assenza erano gli amici a fruire della villa di lusso, dando vita a orge e utilizzando additrittura le grandi tende come altalene sessuali, racconta il proprietario al periodico spagnolo. "Poi lasciavano bruciature di sigaretta ovunque, anche sui mobili" , spiega l'uomo. "Quando guardavano una partita di calcio in televisione e veniva segnato un goal, a seconda di quale squadra fosse, gettavano il telecomando della televisione nella piscina. Un telecomando del valore di oltre mille euro e credo che ne abbiano fatti fuori 10 o 15" .

La causa, che in primo grado di giudizio era stata vinta dal proprietario, dovrà ripartire daccapo per via di alcuni errori procedurali nelle notifiche all'ex calciatore.