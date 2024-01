"Andrà in Arabia", "Non parlare di me": a Napoli scoppia il caso Osimhen

Non si placano le tensioni in casa Napoli. Stavolta a tenere banco è il botta e risposta tra Victor Osimhen, attualmente in Nigeria per la Coppa d'Africa e Mamuka Jugeli, l'agente di Kvaratskhelia.

Martedì il procuratore aveva parlato del futuro del nigeriano dicendo che in estate lascerà di sicuro il Napoli, e come si poteva prevedere la risposta dell'attaccante è arrivata. Una risposta rabbiosa: "Caro Mamuka Jugeli - ha scritto Osimhen sul suo profilo Instagram - sei un pezzo di sporcizia e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare, idiota! Tieni il mio nome lontano dalla tua bocca!". Insomma un altro caso scottante, un'altra grana per il Napoli.

Cosa aveva detto l'agente di Kvara

Intervistato da Sport1 Georgia, Mamuka Jugeli aveva parlato del suo assistito e soprattutto di Osimhen: "Ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate". E ancora: "Il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissero un miliardo di euro. Probabilmente accetterebbe di giocare con Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona o Manchester City. Khvicha ha volontà e obiettivi diversi: vuole avere successo e lo già sta ottenendo".

Parlando di Khvicha Kvaratskhelia, Jugeli aveva aggiunto: "Chi conosce il calcio sarà d'accordo con me sul fatto che Kvaratskhelia non ha limiti e potrà solo migliorare. Ho avuto contatti con tanti club, ma De Laurentiis lo lascerà andare via? In questo momento c’è un contratto con il club. Tutto avverrà a tempo debito, è ancora presto anche perché Khvicha è un giocatore eccezionale ed è tra i primi tre giocatori al mondo. Nessuna squadra direbbe di no all'idea di poterlo avere in squadra".

Parole gravi, che sottendono la chiara volontà di soppesare il rinnovo di contratto di Osimhen mettendolo a confronto con la situazione del suo assistito, che a oggi ha un ingaggio ancora identico a quello del suo arrivo a Napoli, vale a dire 1.5 milioni a stagione. Molto lontano dai 10 del nigeriano. Un messaggio, quello di Jugeli, indirizzato alla società, usando Osimhen.

Cosa succede al Napoli

La sconfitta pesante contro il Torino, che ha fatto precipitare gli azzurri al 9° posto in classifica poi le voci dell'assalto ad Antonio Conte, il tutto a mettere in bilico la posizione di Mazzarri. La squadra resterà in ritiro a Pozzuoli, fino al derby con la Salernitana. Una decisione inevitabile di Aurelio De Laurentiis o anche un tentativo disperato per uscire dalla crisi di risultati. Dall’emergenza in rosa tra infortunati a chi è già partito per la Coppa d’Africa (Osimhen e Anguissa). Sono tanti i problemi che attanagliano i campioni d'Italia. Dal mercato per ora è arrivato solo Mazzocchi dalla Salernitana, protagonista di un debutto da dimenticare. Si sta per chiudere Samardzic dell'Udinese ed è sfumato definitivamente Dragusin. Ancora troppo poco per la rivoluzione annunciata da Adl a fine anno.