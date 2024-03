Guerriglia durante Padova-Catania. Scontri tra tifosi: interviene la polizia

Scene da vera e propria guerriglia urbana nella serata di martedì allo stadio Euganeo durante la partita Padova-Catania, finale di andata della Coppa Italia di Serie C terminata con il risultato di 2-1 per i padroni di casa. Le forze dell'ordine sono state costrette ad intervenire per sedare gli scontri tra le due tifoserie scoppiati nel corso dell'intervallo.

Tutto è accaduto all’improvviso, forse per il tentativo di rubare uno striscione. Un gruppo di ultras etnei è riuscito a superare le barriere posizionate a bordo campo. Entrati sul terreno di gioco, i tifosi si sono diretti in modo minaccioso sotto il settore occupato dai supporter padovani per cercare di lanciare petardi, fumogeni e per prendere uno striscione alla tifoseria rivale.

Immediato l'intervento delle forze di polizia che, in tenuta antisommossa, hanno dovuto compiere delle cariche nella Curva nord per fermare le azioni di violenza. Gli ultras rimasti vicini alla pista d'atletica, riporta il Gazzettino, sono stati spinti dentro il loro settore con una carica. Contemporaneamente sono state lanciate bombe carta anche contro i poliziotti. L'intervento delle forze dell’ordine ha fatto sì che la situazione ritornasse alla calma. Nonostante ciò, per motivi di sicurezza, l’inizio del secondo tempo è stato posticipato di un quarto d'ora. Al rientro delle squadre sul terreno di gioco si è potuto riprendere regolarmente la gara. La tensione, però, non si è placata. La partita, infatti, si è svolta in un clima surreale con le due tifoserie rimaste per gran parte del tempo in silenzio. Interruzioni del silenzio solo da parte del pubblico di casa che ha fischiato i giocatori ospiti.

Negli scontri, per fortuna non si sono registrati feriti, né tra i poliziotti né tra i tifosi. Tre ultras del Catania sono stati portati in Questura: la loro posizione, come si apprende da fonti investigative, è al vaglio delle autorità.

#PadovaCatania : incidents lors de la finale aller de la Coupe d'Italie Serie C. Les #ultras de #Catania ont réussi à forcer les barrières et ont atteint le secteur des ultras de Padova. La police est intervenue en masse et le match a remis avec du retard en 2e période (19.03.24) pic.twitter.com/q0Yt9yeANs — 1899 Mode Ultrà (@ultras1899_) March 19, 2024

La condanna del Catania

"Il Catania Football Club stigmatizza il comportamento dei facinorosi protagonisti degli scontri e delle intemperanze allo stadio Euganeo. Condanniamo fermamente e categoricamente ogni forma di violenza, esprimendo piena solidarietà alle forze dell'ordine". È questa la nota con la quale il club etneo ha condannato le violenze allo stadio Euganeo.

La presa di posizione della Lega Pro