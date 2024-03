Le pagelle di Atletico Madrid-Inter: Lautaro e Sanchez tradiscono dal dischetto

L'Inter esce di scena agli ottavi di finale della Champions League per mano dell'Atletico Madrid. Nerazzurri non brillanti contro i colchoneros che l'hanno portata fino ai calci di rigore. Tra le fila della squadra di Inzaghi sono in tanti a tradire, tra le fila dei colchoneros invece sono in molti a brillare. Ecco le pagelle della sfida del Wanda Metropolitano.

Le pagelle dell'Atletico Madrid

Jan Oblak 7,5: Incolpevole sul gol di Dimarco, non vive una serata particolarmente intensa per via dei troppi errori sotto porta degli attaccanti dell'Inter. Nella lotteria dei calci di rigore è decisivo con due grandi parate su Sanchez e Klaassen.

Nahuel Molina 5,5: Non una partita indimenticabile per l'esterno argentino che è spesso impreciso e mai pericoloso (dal 79' Pablo Barrios 6: Entra per dare sostanza e corsa sull'out di destra con buoni risultati.

Stefan Savic 6: Arcigno e sempre presente al centro della difesa, di testa le prende quasi tutte. Thuram lo stuzzica con una strizzitina nelle parti intime ma non reagisce alla provocazione.

Axel Witsel 6: Meno dominante rispetto alla sfida di San Siro ma è pur sempre il perno difensivo dei colchoneros e grande punto di riferimento.

Mario Hermoso 6,5: Uno dei migliori della difesa dell'Atletico Madrid. Toglie dai piedi di Barella un grandissimo cross di Dimarco.

Samuel Lino 6: Meno pericoloso rispetto alla gara d'andata ma pur sempre temibile. Finisce sostanzialmente pari il duello con Dumfries (dal 71' Riquelme

Koke 6,5: Grande prova di contenimento del capitano dei colchoneros che usa l'esperienza e il grande senso della posizione

Rodrigo De Paul 6: L'ex Udinese è spesso nervoso e sopra le righe ma gioca una partita di quantità e qualità (dal 71' Angel Correa

Marcos Llorente 6: Impreciso nel primo tempo, pericoloso più ficcante nella ripresa. (dal 99' Cesar Azpilicueta 6: Esperienza nei minuti finali per tirare su il muro per arrivare ai tempi supplementari.

Alvaro Morata 5: Un colpo di testa, sportellate ma niente più (dal 79' Memphis Depay 7,5: Palo e un gran gol da attaccante vero. Anche sul calcio di rigore è perfetto e implacabile.

Antoine Griezmann 7,5: Indiavolato e premiato con questo voto non solo per il gol da opportunista dell'1-1. Giocatore di un'altra categoria e anche questa sera ha fatto la differenza (dal 105' Saul Niguez 5,5: Entra ma non riesce ad incidere e sbaglia anche dal dischetto.

Allenatore Diego Pablo Simeone 7,5: Aveva annunciato che il suo Atletico avrebbe giocato alla morte e così è stato. Grande prova di carattere quella del suo Atletico e anche la sua che dalla panchina ha letteralmente telecomandato i suoi ragazzi.

Le pagelle dell'Inter

Yann Sommer 6,5: Bravo a neutralizzare il tiro di Lino nel primo tempo e bravissimo, in due tempi, sul tiro a botta sicura di Griezmann nella ripresa. Incolpevole sui gol e sempre molto bravo in fase di impostazione dal dietro: le più grandi occasioni dell'Inter nascono dai suoi piedi. Salvato dal palo ma poi bucato da Depay. Nella lotteria dei calci di rigore

Benjamin Pavard 5,5: Stranamente svagato ed impreciso. Colpevole sul gol del pareggio dell'Atletico con una svirgolata non da lui, rimedia parzialmente con un intervento sul tiro debole di Griezmann a fine primo tempo. Cresce nella ripresa ma della linea difensiva è il meno sicuro anche se alla fine strappa la sufficienza.

Stefan de Vrij 6: La sua partita è da 7 fino al minuto 85' in cui si fa beffare dal movimento di Depay. Ingiusto dargli la croce addosso perché gioca comunque una partita dignitosa contro attaccanti di assoluto livello.

Alessandro Bastoni 6: Piedi sempre educati e grande capacità di inserimento per il classe 1999. Costretto più sulla difensiva se la cava bene e porta a casa la sufficienza. (dal 72' Francesco Acerbi 6: Si mette sul centro sinistra e tiene bene con la posizione. Freddo sul rigore.

Denzel Dumfries 6: Nel primo tempo potrebbe capitalizzare meglio una doppia occasione ma prima calcia troppo su Oblak e poi calcia di sinistro invece di servire Lautaro Martinez in mezzo. Lino è un osso duro ma tutto sommato il duello è pari (dal 72' Matteo Darmian 6: Provvidenziale all'81' con un intervento in scivolata in area di rigore a fermare Depay.

Nicolò Barella 6,5: Offre l'assist dell'1-0 a Dimarco con un tocco intelligente e prima con uno smarcamento davvero efficace. Nel finale è stremato e calcia troppo centrale sull'invito al bacio di Lautaro. Esce stremato (dall'84' Davide Frattesi 6: Ci mette forza fisica e grinta come al solito e per poco non offre un assist a Lautaro Martinez)

Hakan Calhanoglu 6: Il centrocampo dell'Atletico Madrid lo aggredisce subito e lui ha poco tempo per ragionare. Usa l'esperienza e la furbizia ma nel finale cala vistosamente. Dal dischetto si conferma glaciale.

Henrix Mkhitaryan 5,5: Cresce alla distanza. Un po' in ombra nel primo tempo, decisamente meglio nella ripresa con recuperi e accelerazioni. E' lui a lanciare Barella in occasione dell'1-0 nerazzurro: come sempre prezioso. Nella parte finale però cala nuovamente e perde di lucidità. (dal 111' Davy Klaassen 5: Entra per tirare il rigore e lo fa male)

Federico Dimarco 6: Bravissimo ad inserirsi in occasione del gol del vantaggio dell'Inter ma troppo timido rispetto ai suoi standard. Soffre in difesa le accelerazioni di Llorente e non riesce sempre a dare la giusta copertura a Bastoni. (dall'84' Yann Bisseck 6: Ha personalità nonostante la giovanissima età. Si concede pure il lusso di qualche sortita offensiva)

Marcus Thuram 5,5: Si muove tanto e svaria molto sul fronte offensivo. Fa spesso da sponda per i compagno lo fa quasi sempre in maniera giusta ed intelligente. Non riesce a concludere in porta ma è sempre imprevedibile per la difesa dell'Atletico. Mezzo voto in meno per il gol divorato su assist al bacio di Lautaro. (dal 102' Alexis Sanchez 5,5: Entra con il piglio giusto e fa tutto bene fino al momento di calciare il rigore e lo fa molto male)

Lautaro Martinez 5: Il capitano, per una delle pochissime volte in stagione, recita scena muta contro la chiusissima difesa dell'Atletico Madrid. La determinazione, la grinta e la voglia non mancano mai, oggi è mancata però la fase di finalizzazione. Nel finale dei tempi regolamentari offre due cioccolatini a Thuram e Barella ma loro non concretizzano. Dal dischetto si conferma non essere uno specialista.

Allenatore Simone Inzaghi 5,5: La sua Inter inizia ad accusare i primi segni di stanchezza ed è anche fisiologico. I nerazzurri partono male contro l'Atletico ma poi si sciolgono anche se il gioco non è fluido come al solito anche per merito degli avversari. Il voto è solo per la partita odierna perché la sua Inter sta disputando una stagione davvero incredibile sotto ogni punto di vista. L'amarezza per questa qualificazione, compromessa all'andata, resterà un'onta in questa annata molto positiva.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia) 6,5: Lascia correre molto e fischia davvero poco da entrambe le parti. Direzione più che sufficiente per l'esperto fischietto polacco.