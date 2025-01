Diao sorprende, Leao ancora decisivo. Le pagelle di Como-Milan

Il Milan passa 2-1 in trasferta a Como, nel recupero valido per il 19° turno di Serie A. Primo tempo sottotono per i rossoneri, che soffrono il palleggio della squadra di Fabregas. Al 60' i lariani passano in vantaggio grazie al gol di Assane Diao, che trova lo spiraglio giusto, con la complicità di Maignan. Il Milan trova la terza rimonta dell'era Conceiçao e ribalta il match. Al 71' Theo Hernandez segna il gol del pari dopo un batti e ribatti in area. Cinque minuti dopo Rafael Leao, imbeccato da Abraham, supera Butez con uno scavetto.

Como

Jean Butez 6 - Dice no nella stessa azione prima a Reijnders poi a Morata nel primo tempo. Chiude lo specchio anche a Jimenez. Ingannato dalla palombella di Theo Hernandez. Nulla può su Leao.

Edoardo Goldaniga 5.5 - Deve vedersela con Leao e non è semplice. Da un suo rinvio troppo morbido nasce il gol di Theo Hernandez, che cambia la partita.

Andrea Dossena 6.5- Guida con autorità il terzetto difensivo, tenendo a bada Morata.

Marc-Oliver Kempf 6.5 - Sempre in anticipo su Pulisic. Puntuale e preciso in marcatura.

Ignace Van der Brempt 6 - Prezioso in copertura meno convincente in spinta.

Yannik Engelhardt 6 - Copre le spalle a Da Cunha con grande intelligenza tattica.

Lucas Da Cunha 7- Detta i tempi di gioco con la solita maestria. Grazie a Fabregas è diventato un regista coi fiocchi.

Alieu Fadera 7 - Grande spinta sulla sinistra. Quando aumenta le marce diventa imprendibile

Gabriel Strefezza 5.5 - Solita vivacità tra le linee. Spesso però si perde in eccessiva leziosità. Dal 46' Maxence Caqueret 6 - Colpo di gennaio, gioca sempre a testa alta. Farà parlare di sé.

Patrick Cutrone 6 - Ex di turno, è in grande fiducia e spazia su tutto il fronte offensivo. Ha una palla buona ma trova pronto Maignan.

Assane Diao 7 - Al debutto da titolare, si piazza sulla destra e si dà molto da fare, dimostrando grande intraprendenza. Trova il gol con un bell'assolo con la complicità di Maignan.

Allenatore: Cesc Fabregas 6.5 - Il Como non si snatura mai e prova sempre a giocare. Assapora la vittoria ma deve inchinarsi alla vittoria. Anche stavolta però i suoi ragazzi fanno bella figura.

Milan

Mike Maignan 5.5 - La conclusione di Diao non sembra imprendibile. Si fa perdonare sbarrando la strada a Cutrone.

Emerson Royal 6- Fadera è un cliente ostico e lo mette spesso in difficoltà. Ci mette tanta volontà.

Malick Thiaw 6 - Ora è lui il leader del reparto. Esce per infortunio e mette in apprensione Conceiçao.

Fikayo Tomori 6 - Altra prova in sicurezza e senza sbavature. Sta tornando.

Theo Hernandez 6.5 - Si vede poco in spinta. Troppo blanda la marcatura su Diao. Il suo gol dà avvio alla rimonta.

Ismael Bennacer 5 - Preso sempre in mezzo dal palleggio del Como. Solo un tempo per lui. Dal 46' Yunus Musah 6 - Fa le due fasi con la solita abnegazione.

Youssouf Fofana 6 - Recupera palloni con grande senso della posizione.

Tijjani Reijnders 6 - Da mezzala è meno nel vivo del gioco. Spreca una facile occasione davanti a Butez.

Christian Pulisic 5 - Fuori dal match. Non regala invenzioni e Kempf gli mette la museruola. Accusa un problema muscolare a fine primo tempo. Dal 46' Alex Jimenez 6 - La personalità non gli manca. Tutto solo in area non trova lo spiraglio e c'entra Butez.

Alvaro Morata 5 - Prova a dialogare con i compagni ma è poco brillante. Sbaglia scelta dopo la respinta di Butez Ammonito salterà la sfida con la Juve. Dal 46' Tammy Abraham 6.5 - Trova lo splendido l'assist per Leao.

Rafael Leao 7 - Sempre devastante negli spazi. Da una sua invenzione nasce la grande occasione di Reijnders. Si infila nella difesa del Como e segna il gol decisivo. Un'altra risposta a Cassano.

Allenatore: Sergio Conceiçao 6.5 - Serviva una risposta dopo il pareggio col Cagliari. Il primo tempo è deludente. Prova a ribaltare la squadra con tre cambi alla ripresa.

La squadra balbetta per 70' ma in cinque minuti trova ancora una volta un'incredibile rimonta. Con lui il Milan non molla mai.

Arbitro: Gianluca Manganiello (Pinerolo) 6 - Buona direzione arbitrale, in un match senza episodi controversi.