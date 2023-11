Le pagelle di Fiorentina-Juventus: i migliori e i peggiori della partita

La Juventus vince 1-0 al Franchi contro la Fiorentina, nel posticipo serale della domenica valido per l'undicesima giornata di Serie A. I bianconeri trovano il vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Fabio Miretti. Non manca la reazione dei viola che sbattono pià volte contro il muro bianconero, senza trovare la rete del pareggio.

Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 6.5 - Prende gol al primo tiro in porta su cui non ha colpe. Risponde presente sul tiro di Chiesa. Nega il gol a Cambiaso nel finale. Ottima partita.

Fabiano PARISI 5.5 - La nuova posizione a destra ne evidenzia le lacune difensive. Si perde Kostic sul gol però non si demoralizza e spinge sempre con grande coraggio. Un'altra leggerezza a inizio ripresa manda quasi in porta Chiesa.

Lucas MARTINEZ QUARTA 6 - In ritardo sul gol di Miretti. Senza Milenkovic tocca a lui guidare la retroguardia e inizia in affanno. Poi prende le redini della difesa e si fa apprezzare per l'abilità con i piedi.

Luca RANIERI 6 - L'attacco bianconero non dà punti di riferimento. Sfiora il gol di testa in una delle sue solite sortite offensive. Yerry MINA SV

Cristiano BIRAGHI 5.5 - Szczesny gli nega il gol con una grande parata su una splendida punizione. Bombarda l'area di rigore di cross, troppo spesso inutili.

ARTHUR 6 - La prima volta da ex contro la Juve. Le azioni passano sempre dai suoi piedi. Chissà se a Torino qualcuno lo rimpiange.

Rolando MANDRAGORA 5.5 - Altro ex di giornata, aiuta Arthur mettendoci grinta e polmoni e ci prova con conclusioni non sempre precise.

Nicolas GONZALEZ 6.5 - Molto ispirato, punta sempre l'uomo e appena trova lo spazio prova la conclusione. I compagni lo cercano sempre, è lui il faro della squadra.

Antonin BARAK 5 - Gioca tra le linee, tecnica indiscutibili ma ritmi troppo compassati. Non trova mai il guizzo. Giacomo BONAVENTURA 6.5 - Dà subito vivacità, con lui in campo è un'altra musica. Un delitto non schierarlo dal primo minuto.

Christian KOUAMÈ 6 - Non gli manca intraprendenza e prende spesso l'iniziativa, ma anche lui non trova la giocata. Riccardo SOTTIL 6 - Prova a dare freschezza col suo ingresso.

Lucas BELTRAN 5 - Italiano gli dà ancora fiducia dal primo minuto dopo gli ultimi segnali incoraggianti. Impegno indiscutibile ma ne prende davvero poche con Bremer. Lascia il campo nell'intervallo. Mbala NZOLA 5 - Come Beltran, impalpabile. Che alla Fiorentina manchi un centravanti di livello è un sospetto sempre più fondato, a questo punto della stagione.

Allenatore: Vincenzo ITALIANO 5 - Esagera col turnover e alcune scelte sono abbastanza inspiegabili, vista l'importanza della gara. I viola fanno sempre la partita e anche stavolta la prestazione non manca. Resta comunque qualche dubbio sull'opportunità di alcune scelte come lasciare fuori Bonaventura. Tre sconfitte consecutive in campionato sono tante.

Juventus

Wojciech SZCZESNY 7 - Chiude la saracinesca prima su Nico Gonzalez poi sulla punizione di Biraghi. Decisivo.

Federico GATTI 6.5 - Bada al sodo senza sbavature. La prestazione perfetta della difesa bianconera è anche merito suo.

BREMER 7 - Francobolla Beltran poi annulla anche N'zola, dalle sue parti non si passa. Sempre essenziale, leader e baluardo della difesa

Daniele RUGANI 6.5 - Puntuale di testa e in marcatura, si adatta bene anche da braccetto sinistro. Si conferma un jolly utilissimo.

Weston MCKENNIE 6.5 - Non essendo un vero esterno tende ad accentrarsi, ed è utilissimo nei ripieghi. Regge tutta la partita su ottimi livelli.

Fabio MIRETTI 7 - Inserimento sul primo tempo da grande mezzala con cui trova il gol che sblocca la gara. Fosforo e saggezza da veterano, sa sempre cosa fare quando entra in possesso di palla. Andrea CAMBIASO 6 - Ottimo contributo, sfiora il gol nel finale.

Manuel LOCATELLI 6 - La palla ce l'ha quasi sempre la Fiorentina, lui fa legna a centrocampo ed è utilissimo in copertura.

Adrien RABIOT 6.5 - Suo il break a metà campo da cui nasce il gol di Miretti. Si vede poco in proiezione offensiva ma la sua presenza si sente sempre

Filip KOSTIC 6.5 - Confeziona un bell'assist per Miretti. Dà vita ad un bel duello con N.Gonzalez. Nel primo tempo le azioni nascono tutte dalla sinistra e portano la sua firma. Nel secondo tempo limita il raggio d'azione e si concentra sulla copertura.

Moise KEAN 5.5 - Ha gamba e reattività, si trova spesso isolato e non trova molta partecipazione dei compagni. Dusan VLAHOVIC 6 - Tiene palla e fa salire la squadra, allenta la pressione nel finale.

Federico CHIESA 5 - Il ritorno a Firenze non è nei migliori. Vaga alla ricerca di palloni giocabili senza incidere. Manca un'occasione favorevole su cui è pronto Terracciano, anche se c'è il dubbio del fuorigioco. Arkadiusz MILIK 6 - Come Vlahovic entra per congelare la palla e ci riesce bene.

Allenatore: Massimiliano ALLEGRI 7 - Punta tutto sul carattere e sulla compattezza di squadra. La partita finisce sul binario preferito con il gol del vantaggio. Gioco "allegriano" nella sua massima espressione. Non piacerà agli esteti ma alla fine contano i tre punti. Mette in bacheca un'altra vittoria di "corto muso".

Arbitro: Daniele CHIFFI (Padova) 6.5 - Sempre vicino alla partita, ammonisce solo se necessario. Partita priva di episodi discussi. Sufficienza piena meritata.