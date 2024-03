Le pagelle di Fiorentina-Roma: i promossi e i bocciati

La Fiorentina di Vincenzo Italiano viene ripresa sul 2-2 dalla Roma di Daniele De Rossi al 95' dalla rete da attaccante puro del difensore Diego Llorente. Tra le fila dei viola tanti i promossi con Biraghi che tradisce dagli undici metri. Tra le fila dei giallorossi, invece, determinante Svilar con la sua parata salva risultato. Ecco i voti del match del Franchi

Le pagelle della Fiorentina

Pietro Terracciano 6: Come il collega è incolpevole sui gol subiti. Viene trafitto al 95' sulla fucilata di Llorente che si va ad insaccare quasi sotto l'incrocio dei pali.

Michael Kayode 6: Velocità e senso della posizione. Prova positiva dell'esterno difensivo viola.

Nikola Milenkovic 6: Meno preciso rispetto al compagno di reparto ma efficace nei suoi interventi difensivi.

Luca Ranieri 7: Segna il gol del vantaggio, gioca con disinvoltura nonostante un osso duro sulla carta come Lukaku. Sfortunato sul gol dell'1-1 visto che involontariamente accomoda la palla sulla testa di Aouar.

Cristiano Biraghi 5: Mette un cross al bacio al minuto 68' e da lì nasce il gol del vantaggio della Fiorentina. Poi, però, sbaglia il rigore che poteva chiudere definitivamente la partita e alla fine la Roma pareggia al 95'.

Rolando Mandragora 6,5: Segna il gol del 2-1 con un movimento da attaccante: stop di petto su sponda di Belotti e tocco di sinistro a battere l'incolpevole Svilar. Non serve però a portare a casa la vittoria (dal 91' Antonin Barak sv)

Giacomo Bonaventura 6,5: Anima e cuore della Fiorentina. L'ex Milan gioca come sempre una partita a tutto campo. Ammonito per un intervento evitabile su Llorente e dunque assente, vista la diffida, nel prossimo turno contro l'Atalanta.

Andrea Sottil 7: Incontenibile soprattutto nel primo tempo. Fa ammattire Mancini e fa ammonire due giocatori della Roma con la sua velocità. Cala alla distanza ma è l'uomo in più dei viola. (dal 78' Alfred Duncan 6: Entra per fare legna e riesce nel suo compito)

Maxime Lopez 6: Gioca una partita intelligente tatticamente e corre per due. (dal 91' Arthur sv)

Nico Gonzalez 6,5: Non è ficcante come al suo solito ma serve l'assist a Ranieri per il gol dell'1-0. Esce a fine primo tempo probabilmente per un problema fisico (dal 46' Jonathan Ikoné 5,5: Velocità e poco altro)

Andrea Belotti 6,5: L'ex dal dente avvelenato non punge ma serve l'assist per il 2-1 di Mandragora e si procura il rigore che porta al 3-1 finale. Lotta, combatte, prova a farsi vedere in tutti i modi e sfiora anche il gol. Prova generosa. (dal 91' M'Bala Nzola sv)

Allenatore Vincenzo Italiano 6,5: La sua Fiorentina sta bene e la vittoria per 4-3 in Conference League ha dato sicuramente ulteriore spinta e morale. Viene tradito dal suo capitano che sbaglia il rigore che avrebbe forse chiuso definitivamente la partita.

Le pagelle della Roma

Mile Svilar 7: Incolpevole sui gol subiti, si dimostra sempre attento e concentrato. Para il rigore a Biraghi che tiene in piedi la Roma fino a fine partita e così i giallorossi si portano a casa un punto d'oro. La Roma ha trovato definitivamente il suo portiere titolare.

Diego Llorente 6,5: Anche lui soffre all'inizio ma poi cresce alla distanza e se la cava con l'esperienza. Segna il gol, da attaccante vero, che permette alla Roma di pareggiare i conti al 95'.

Gianluca Mancini 4,5: Semplicemente disastroso. Sottil lo fa ammattire e già al 5' è ammonito. Rischia con altri due interventi sempre su Sottil e Belotti ma Massa lo grazia. De Rossi lo sostituisce precauzionalmente per non restare in 10 uomini (dal 32' Dean Huijsen 5,5: Entra e prende quasi subito il giallo per il fallo sull'incontenibile Sottil. Sul gol della Fiorentina non si intende con Cristante e permette a Belotti la sponda per Mandragora.

Evan N'Dicka 6: Si perde Ranieri sul gol del vantaggio della Fiorentina ma cresce alla distanza ed è autore di un'ottima chiusura sul tiro di Bonaventura da dentro l'area di rigore. Serve l'assist del 2-2 a Llorente con una bella sponda aerea.

Angelino 6: Tanti errori tecnici per l'esterno giallorosso che ha però il merito di mettere in mezzo forte e teso il pallone che si tramuta poi in un assist per Aouar. (dall'80' Leonardo Spinazzola sv)

Leandro Paredes 5,5: Il suo salvataggio nel primo tempo su Belotti vale come un gol ma poi cala alla distanza e commette il falletto da rigore ingenuo con una trattenuta evitabile su Belotti. (dall'80' Lorenzo Pellegrini 6: Mette in mezzo la palla che porta al gol del 2-2)

Bryan Cristante 5,5: Si divora il gol del 2-1 sbagliando il tap-in da pochi passi sull'assist al bacio di Angelino. Anche sul 2-1 della Fiorentina non è preciso e non si capisce con Hujisen.

Houssem Aouar 6: Sfrutta a metà l'occasione concessagli da De Rossi con il gol dell'1-1 di testa su assist di Angelino, sporcato da Ranieri. Sulla rete del 2-1 della Fiorentina però è troppo leggero nella lettura della sponda di Belotti e Mandragora ringrazia.

Stephan El Shaarawy 5,5: Fa fatica a imporsi con Kayode che vince il duello su quella fascia. In difficoltà e quasi mai pericoloso. (dal 73' Nicola Zalewski 6: Caparbio sul gol che porta alla rete del pareggio nell'andar a riconquistare la palla)

Romelu Lukaku 5,5: Il belga va subito al tiro dopo 3' ma poi non riesce più a calciare in porta. Tanto movimento, tante sponde ma questa sera più che "Big" è "Small" Rom.

Paulo Dybala 6,5: La Roma non può prescindere dalla sua qualità e dalle sue giocate. Anche sul gol dell'1-1 ci mette lo zampijno con l'accelerazione e lo scarico su Angelino che porta poi al gol del pareggio. Esce per un piccolo fastidio muscolare (dal 73' Tommaso Baldanzi 5,5: Entra e viene subito ammonito per un fallo intenzionale per fermare una ripartenza viola. In attacco si fa vedere veramente poco)

Allenatore Daniele De Rossi 6: La sua Roma veniva dalla scorpacciata di gol contro il Brighton in Europa League e potrebbe aver avuto un calo di attenzione. Forse sbaglia la formazione nel primo tempo, tenta alcuni correttivi ma questa sera la Fiorentina ha dimostrato di avere una marcia in più. La sua squadra, però, ha sette vite come i gatti e alla fine riesce a ottenere un punto d'oro per come si era messa la partita.

Arbitro Davide Massa (Imperia) 5: Eccessivamente magnanimo nei confronti di Mancini. Concede un rigore fin troppo generoso alla Fiorentina per la mini trattenuta di Paredes su Belotti.