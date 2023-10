Le pagelle di Inghilterra-Italia: ecco i promossi e i bocciati

L'Italia di Luciano Spalletti passa in vantaggio contro l'Inghilterra grazie a Gianluca Scamacca ma poi si fa riprendere dai gol di Harry Kane, su calcio di rigore nel primo tempo, da quello di Marcus Rashford e ancora dal capitano inglese che fissa il punteggio sul 3-1 finale. Tra le fila degli azzurri fioccano le insufficienze per un secondo tempo non all'altezza delle aspettative e di un primo tempo ben giocato. Tutti, o quasi, promossi tra le fila degli inglesi con menzione particolare per Bellingham e Kane gli uomini in più della nazionale di Gary Southgate.

Pagelle Italia

Gianluigi Donnarumma 6: Incolpevole sui tre gol dell'Inghilterra. Per il resto non deve compiere parate di rilievo.

Giovanni Di Lorenzo 5,5: Carletto Mazzone diceva sempre "Difensore scivoloso, difensore pericoloso". Ecco, lui con l'intervento in scivolata su Bellingham è risultato molto pericoloso e anche falloso. Mezzo punto in più per l'assist del vantaggio azzurro siglato da Scamacca.

Giorgio Scalvini 5: Soffre terribilmente la velocità degli attaccanti inglesi con Rashford, Foden e Bellingham che gli creano diversi grattacapi. Sulla rete del 3-1 non è lesto nel chiudere Kane che poi beffa Donnarumma

Francesco Acerbi 5,5: Copia e incolla del giudizio del compagno di reparto. Sul gol di Rashford del 2-1 il centrocampo non fa filtro e sia lui che Scalvini non possono far altro (dal 63' Alessandro Bastoni 5,5: Non è deciso sul colpo di testa, su lancio lungo da parte della difesa inglese, che manda in porta Kane per il 3-1 finale)

Destiny Udogie 5,5: Ammonito dopo 10' è condizionato per tutta la partita. Alterna buone cose ad altre meno buone e rischia in un paio di circostanze il doppio giallo (dal 63' Federico Dimarco 5,5: Entra a risultato già compromesso e con l'Italia in modalità "chi l'ha visto")

Nicolò Barella 5,5: Parte bene come tutta l'Italia ma lentamente si perde via facendosi irretire dagli avversari e dell'arbitro Turpin.

Bryan Cristante 5: Lento e compassato, soffre la pressione dei centrocampisti inglesi. Da rivedere

Davide Frattesi 5,5: Si muove sempre molto e avrebbe anche un paio di chance per colpire ma non è lucido come al solito. Perde anche qualche palla di troppo.

Domenico Berardi 5: Parte bene come tutta l'Italia ma poi nel secondo tempo si spegne e non si accende più (dal 78' Giacomo Raspadori sv: Entra a risultato ormai compromesso e c'è troppo poco tempo per giudicarlo)

Gianluca Scamacca 6: Segna il gol dell'iniziale vantaggio e fa valare la sua stazza. Sicuramente uno dei più positivi dell'Italia (dal 63' Moise Kean 5,5: Entra ma non dà la scossa sperata)

Stephan El Shaarawy 5: Spalletti gli dà fiducia dal primo minuto ma il Faraone fa scena muta. (dall'86' Riccardo Orsolini sv)

Allenatore Luciano Spalletti 5: La sua Italia gioca un buon primo tempo ma sparisce nella ripresa. C'è ancora tanto lavoro da fare per il commissario tecnico azzurro

Pagelle Inghilterra

Jordan Pickford 6,5: Nel primo tempo l'Italia gli crea diversi grattacapi, subisce un gol nel quale non è colpevole e compie un ottimo intervento sul finire del primo tempo. Sicuro

Kyle Walker 6: Mette al servizio della squadra la sua grande esperienza e se la cava alla grande.

John Stones 6.5: Nel Manchester City gioca in posizione differente ma il 29enne inglese è ormai una garanzia al centro della difesa (dal 63' Marc Guehi 6: Entra e non fa rimpiangere il suo compagno di squadra)

Harry Maguire 6: I tifosi del Manchester United lo considerano una sciagura ma questa sera davanti al pubblico di casa gioca una partita "onesta"

Kieran Trippier 6: Partita senza particolari sussulti per il giocatore dell'Atletico Madrid. Dalla sua fascia arriva l'assist per l'1-0 dell'Italia ma gioca una partita sufficiente.

Kalvin Phillips 5,5: Già ammonito, rischia tantissimo con un fallo su Barella al minuto 65: ringrazi l'arbitro Turpin che ha preso un vero e proprio abbaglio. Southgate lo sostituisce 5 minuti dopo per non rischiare di restare in 10' (dal 70' Jordan Henderson 6: entra per far legna e tener palla negli ultimi 20' di gioco: missione compiuta)

Declan Rice 6,5: Non si fa notare particolarmente durante la partia ma è ovunque. Calciatore imprescindibile per questa Inghilterra.

Phil Foden 6: Gioca una partita di qualità ma anche di corsa e di sostanza. Giocatore tuttofare ed elegante e spina costante nel fianco della difesa azzurra

Jude Bellingham 7,5: Incontenibile. Attualmente è uno dei giocatori più forti e decisivi al mondo. Si procura il calcio di rigore e avvia l'azione del 2-1 inglese. Giocatore totale (dall'85' Jack Grealish sv)

Marcus Rashford 6,5: Segna il gol della vittoria e gioca una partita intensa per tutti e 90 i minuti di gioco.

Harry Kane 7: Un gol all'andata, due al ritorno all'Italia: il capitano inglese è ormai una sentenza contro gli azzurri.

Allenatore Gary Southgate 7,5: La sua Inghilterra si qualifica con due turni d'anticipo ad Euro 2024 e lo fa battendo i campioni d'Europa in carica. Bella rivincita per i vicecampioni in carica.

Arbitro Clement Turpin (Francia) 5: su questo voto negativo pesa l'espulsione, sacrosanta, non comminata a Phillips che avrebbe potuto, forse, rimettere in piedi la partita per l'Italia di Luciano Spalletti.