Lukaku ritrovato, Dzeko giù di tono: le pagelle di Inter-Porto

L'Inter di Simone Inzaghi vince per 1-0 contro il Porto di Sergio Conceicao l'andata delle semifinali di Champions League. Decisivo il gol di Romelu Lukaku siglato a 4' dal 90esimo con i lusitani in dieci uomini dal 78' per via dell'espulsione, per doppia ammonizione, di Otavio. Buona prova dei nerazzurri con il belga match winner e finalmente ritrovato. Insufficienti Dzeko e Mkhitaryan. Buone risposte dalla difesa con Onana decisivo sullo 0-0 in due occasioni. Tra le fila dei lusitani insufficiente Otavio che ha compromesso gli ultimi 15' della sua squadra con il fatto, evitabile, su Calhanoglu.

Ecco i voti dei protagonisti della sfida del Meazza:

Inter

André Onana 7,5: respinge il tiro potente Grujic al 37' del primo tempo e si distende sul tiro, lento, di Taremi. Compie una duplice parata salva 0-0, con due interventi prodigiosi, a ridosso della linea su Zaidu e Taremi, da grande portiere.

Milan Skriniar 6: Partita solida e senza fronzoli alla sua maniera. Tenta l'assist per Barella che per poco non concretizza in gol. (dall'81' Denzel Dumfries: pochi minuti in campo, non giudicabile)

Francesco Acerbi 6,5: dirige il reparto difensivo e contiene un brutto cliente come Taremi, cosa di non poco conto.

Alessandro Bastoni 6,5: tiene bene la posizione, non va quasi mai in affanno e sfiora il gol del vantaggio ed è solo grazie ad un grande intervento di Diogo Costa che gli rimane l'urlo di gioia in gola.

Matteo Darmian 6,5: stantuffo di grande qualità e quntità. Spinge e difende sempre con intelligenza. L'arbitro non gli fischia un rigore quantomeno dubbio

Nicolò Barella 6: grinta, corsa, qualità e coraggio non mancano mai ma non è il solito Nicolò. Sfiora un gol al 52' con un diagonale al volo, su assist di Skriniar, che si perde di poco sul fondo. Sforna l'assist vincente per il gol di Lukaku. Sempre uno degli ultmi a mollare.

Hakan Calhanoglu 7: piedi educati e regia sempre ragionata. Ama giocare in verticale e dipinge calcio. Ha il grande merito di fare ammonire la seconda volta Otavio. Episodio che diventerà decisivo in positivo per l'Inter.

Henrik Mkhitaryan 5,5: la classe c'è e si vede ma alterna cose buone a errori da matita rossa e non da lui. Rivedibile. (dal 72' Marcelo Brozovic)

Federico Dimarco 5,5: La colossale ingenuità poco prima della sua uscita dal campo poteva costare caro. Deve ringraziare Onana che annulla i due tentativi del Porto. Esce dal campo stremato(dal 58' Robin Gonsens 6: disciplinato sull'out di sinistra sia in fase di chiusura che di spinta. Prova incoraggiante)

Lautaro Martinez 6: Sbaglia un gol al 12' minuto su un colpo di testa facile per uno come lui. Cicca un tiro al volo da ottima posizione e non ci arriva di un soffio al 73' su assist al bacio di Lukaku. Il capitano però corre e si batte come un leone. Premiato per questa ragione con la sufficienza.

Edin Dzeko 5: lento e impacciato, ne indovina davvero poche. Esce stizzito. (dal 58' Romelu Lukaku 7,5: entra con voglia, ci mette il fisico e qualità. Segna il gol vittoria che potrebbe dare finalmente il via alla sua stagione)

All. Simone Inzaghi 6,5: Sceglie Mkhitaryan e Dzeko per Brozovic e Lukaku ma i suoi correttivi in corso d'opera migliorano la sua Inter che vince una partita fondamantale che fa guardare con fiducia a quella di ritorno.

Porto

Diogo Costa 7: il suo intervento a fine primo tempo sul colpo di testa a botta sicura di Bastoni salva il Porto e manda le due squadre all'intervallo sullo 0-0. Non può nulla sul tap-in ravvicinato di Lukaku dopo che la palla aveva sbattuto sul palo.

Joao Mario 6: prudente in fase difensiva, non disdegna qualcehe sortita offensiva. Diligente. (dal 92' Goncalo Borges sv)

Pepe 6: Partita di sostanza, come sempre, del quasi 40enne centrale di Conceicao. Non perde un duello aereo.

Ivan Marcano 5,5: Gioca una partita sontuosa fino all'86' quando si perde Lukaku di testa. Errore imperdonabile.

Zaidu 6: Ha una doppia chance per segnare ma non riesce a concretizzare per i salvataggi di Skriniar e Onana.

Matheus Uribe 5,5: Soffre i tre centrocampisti dell'Inter e fatica a trovare la posizione.

Marko Grujic 5,5: Sfiora il gol con un bel tiro nel primo tempo ma Onana gli dice no. Per il resto non spicca più di tanto tra le fila dei lusitani.

Otavio 4,5: non ci doveva essere ma Conceicao l'ha recuperato in extremis. Commette una grave ingenuità al 77' che lascia il Porto in 10 uomini per gli ultimi 13 più recupero. Non ci sarà al ritono, buona notizia per i nerazzurri.

Galeno 5,5: Si divora un gol già fatto di testa che avrebbe dato il vantaggio al Porto. Esce infortunato. Bocciato. (dal 51' Evanilson 5,5, non fa molto meglio del compagno di squadra)

Pepé 5: Si vede poco e si muove male, mai pericoloso.

Mehdi Taremi 6: Giocatore intelligente. Serve di tacco Grujic che viene stoppato dalla grande parata di Onana. Ci prova altre due volte ma trova altri due ottimi interventi dell'insuperabile portiere camerunense. (dall'83' Wendell sv)

All. Sergio Conceicao 5,5: il suo Porto, soprattutto nel primo tempo, pensa più a difendere che ad offendere. Passa tutto il tempo a protestare e prende il meritato giallo al 90'. Il poco coraggio non ha pagato.