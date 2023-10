Le pagelle di Inter-Roma: i migliori e i peggiori della partita

L'Inter batte di misura (1-0) la Roma a San Siro nella sfida valida per la decima giornata di Serie A. Nel primo tempo i nerazzurri fanno la partita e hanno la migliore occasione con la traversa colpita da Calhanoglu. A metà ripresa i giallorossi sono pericolosissimi con un colpo di testa di Cristante. La squadra di Inzaghi fa tanta gioco ma non trova la via del gol. Decide il match una zampata di Marcus Thuram all'81'. La squadra di Inzaghi mantiene la testa della classifica e si porta a 25 punti.

Inter

Yann SOMMER 6.5 - Fa da spettatore per oltre sessanta minuti. Si supera sul colpo di testa di Cristante. Da questi particolari si vede un grande portiere.

Benjamin PAVARD 6 - Sempre pulito ed essenziale negli interventi. Si propone con costanza anche in avanti. Ammonito a fine primo tempo, non rientra in campo nella ripresa. Dovrà abituarsi al metodo Inzaghi. Matteo DARMIAN 6.5 - Solito soldatino utilissimo prima indietro poi avanti.

Francesco ACERBI 6.5 - Concentrato e preciso negli interventi. A Lukaku lascia solo le briciole.

Alessandro BASTONI 6 - Asse collaudato con Dimarco, appena può si sgancia per appoggiare l'azione. Costretto a stendere El Shaarawy nell'unico errore di posizionamento della difesa. Partecipa all'assalto finale.

Denzel DUMFRIES 7 - Attivissimo sulla corsia destra, dimostra di aver ampliato il repertorio di giocate. Non fa mancare mai i rifornimenti con cross e sovrapposizioni. L'uomo in più in questo momento. Stefan DE VRIJ SV - Entra per difendere il risultato.

Nicolò BARELLA 6.5 - In crescita rispetto alle ultime prestazioni, è sempre nel vivo del gioco. Ci prova varie volte al tiro senza successo. Limita il nervosismo e la frenesia che troppo spesso ne condiziona le prestazioni. Una partita incoraggiante.

Hakan CHALANOGLU 6.5 - Ilumina la manovra con la solita regia sapiente. Colpisce la traversa con una conclusione splendida. Il pallone passa sempre dalle sue parti ed è sempre un belvedere. Kristjan ASSLANI 6 - Entra e dà un contributo importante, è cresciuto in personalità rispetto alla scorsa stagione.

Henrikh MKHITARYAN 6 - Inizio timido contro la sua ex squadra. Dalla mezz'ora si sveglia dal torpore e risponde presente. Sempre utile anche quando non brilla, ecco perché Inzaghi non ci rinuncia mai Davide FRATTESI 6 - Prova qualche imbucata ma non trova il pertugio giusto, importantissimo anche quando entra dalla panchina.

Federico DIMARCO 7 - Spinge con costanza, sfiora il gol con un tiro a giro. Delizioso l'assist che regala il gol a Thuram. Mancino d'oro. CARLOS AUGUSTO 6.5 - Belle sgroppate sulla sinistra, colpisce la traversa con un bolide da fuori area.

Marcus THURAM 7.5 - Solito pregevole lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco. L'istinto di Rui Patricio gli nega il gol. Sfiora il gol di testa e si sbatte per tutto il fronte offensivo. Diventa match winner, bruciando Llorente, con un gol da rapace da area di rigore. Si è preso l'attacco e l'amore dei tifosi, ormai è inutile rimpiangere Lukaku.

Lautaro MARTINEZ 6.5 - Ci tiene alla partita e si vede. Lotta da vero capitano. Nel primo tempo non ha occasioni pulite. Ma è sempre lì su ogni pallone, l'anima della squadra.

Allenatore: Simone INZAGHI 7 - Prova a isolare i suoi dalla vicenda Lukaku. I nerazzurri fanno sempre la partita e meriterebbero un risultato pià ampio.

Roma

RUI PATRICIO 6 - Al primo intervento ha un grande riflesso su Thuram. Non può nulla sul gol del francese.

Gianluca MANCINI 6- Ammonito nel primo tempo, è costretto a giocare con maggiore cautela. Il clima della partita lo galvanizza. Quando non riesce con le buone, se la cava con le cattive maniere.

Diego LLORENTE 5 - Guida il fortino giallorosso con buona autorità. Si fa bruciare da Thuram sul gol macchiando una buona prestazione fino a quel momento.

Evan NDICKA 5.5 - Zalewski non gli dà una grossa mano in copertura. Forte di testa e chiusure puntuali. Meno preciso nella ripresa quando si parte un paio di volte Thuram.

Rasmus KRISTENSEN 5 - Si limita a contenere Dimarco, si propone pochissimo in avanti. Proprio dalle sue parti arriva l'azione del gol.

Bryan CRISTANTE 6.5 - Solito lottatore. Gioco aereo e seconde palle lui c'è sempre. Sfiora il gol di testa quando trova un grande Sommer.

Leandro PAREDES 5 - Penalizzato dal gioco della squadra, che praticamente non ha mai il pallone. Ritmo troppo compassato, delude un po' le aspettative che ci sono su di lui. Sardar AZMOUN SV - Troppi pochi minuti per incidere.

Edoardo BOVE 5.5 - Non si sottrae dalla lotta e alla sua età dimostra una buona personalità in un palcoscenico come San Siro. Spesso preso in mezzo dal palleggio interista.

Nicola ZALEWSKI 5 - In grandissima difficoltà su Dumfries, che gli va via quando vuole. Un po' meglio nella ripresa ma il suo è stato il lato debole della squadra. Zeki CELIK 5 - Dà il cambio a Zalewski e ha le sue stesse difficoltà.

Stephan EL SHAARAWY 5.5 - Fatica a trovare la posizione e a trovare palloni giocabili. Alla prima occasione viene stesa da Bastoni, dimostra comunque una buona vivacità. Houssem AOUAR SV - Rinunciare alla sua qualità è un vero peccato.

Romelu LUKAKU 5- Doveva essere la sua partita ma alla fine è il grande assente. Subissato di fischi non appena entra in possesso di palla. Ignorato dagli ex compagni. Nel primo tempo si limita a qualche sponda ma ha pochissima assistenza. Meno attivo nella ripresa. Difficile però chiedergli più miracoli di quelli che già sta facendo.

Allenatore: Josè MOURINHO 5 - Fuori per squalifica, sostituito dal vice Foti. Imposta una partita di sola attesa e contenimento. Manca la qualità di Dybala e Pellegrini, ma la totale assenza di una proposta offensiva è inaccettabile se ti chiami Roma, ma anche e soprattutto se ti chiami Mourinho.

Arbitro: Fabio MARESCA (Napoli) 6 - La partita non è semplice da gestire. Mostra i muscoli e alza la voce con i giocatori in svariate occasioni. Si perde un fallo di Paredes a limite dell'area con conseguente doppio giallo abbastanza evidente. Ha il merito di tenere in pugno una partita difficile.