Inclusivi esclusivi

In fremente attesa del voto di domani e lunedì, a cui sono appese le sorti del Paese, sempre più pericolosamente incline alla deriva autoritaria, i promotori della consultazione referendaria stanno preparando il proprio quartier generale per vigilare sull'esito della battaglia democratica. E dove il Comitato del referendum Cittadinanza, estremo argine contro i sovranisti che vogliono negare la naturalizzazione dei meno fortunati, ha scelto di attendere l'esito del voto? Al Soho House di Roma, fiore all'occhiello della celebre catena di hotel di lusso. Un elitario club privato «ideale leggiamo sulla brochure - per accogliere

persone del mondo dell'arte, del cinema, della moda e dei media».

Solo chi vuole includere di più gli altri può scegliere un luogo così esclusivo per se stesso.

Del super hotel nella cui omologa sede newyorkese persino la Carrie di Sex and the City si vede rifiutare l'ingresso alla piscina sul tetto ne scrisse tempo fa Repubblica. Titolo: «Sfida tra i Paperoni del mondo per il controllo del club Soho House». Anche meglio del conclave del Pd nel celebre mega-resort.

La Cgil, invece, sembra che abbia scelto come base il più sobrio Hotel De Russie.

Tra i membri del Comitato che vuole portare nel Paese - ma non necessariamente all'Hotel Soho House

- quanti più «nuovi italiani» possibile: Riccardo Magi, don Luigi Ciotti (da «Porgi l'altra guancia» a «Uno schiaffo alla povertà»), Pippo Civati, Emma Bonino, Luigi Manconi... Da cui l'abusata espressione Radical(i)chic.