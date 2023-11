Le pagelle di Juventus-Inter: i promossi e i bocciati del derby d'Italia

Il derby d'Italia tra Juventus e Inter finisce 1-1 con gol di Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez. 100% di realizzazione per i bianconeri con il serbo che capitalizza l'unico tiro nello specchio della Vecchia Signora. I nerazzurri hanno il pallino del gioco e grazie al suo capitano riescono a riprenderla sul risultato di parità. Tanti promossi e qualche bocciato tra le fila delle due squadre e il risultato finale più o meno rispecchia quanto visto nell'arco dei 95 minuti di gioco. Ecco le pagelle di Juventus-Inter:

Le pagelle della Juventus

Wojciech Szczesny 6: Non può niente sul gol di Lautaro Martinez. Per il resto non deve compiere particolari parate.

Federico Gatti 5,5: Si fa bruciare dal taglio di Lautaro Martinez. Soffre la presenza del capitano dell'Inter.

Gleison Bremer 6,5: Rugani legge male la verticiale di Barella su Thuram ma anche lui è troppo morbido sul francese.

Daniele Rugani 6: Esce in maniera improvida su Barella e permette al centrocampista sardo di lanciare in profondità Thuram che serve poi l'assist a Lautaro Martinez. Non una serata semplice per lui ma porta a cas la sufficienza.

Andrea Cambiaso 6: Mancino, viene messo sull'altra fascia ma gioca una partita attenta e con spirito di abnegazione. Il giallo rimediato dopo 8' non lo condiziona.

Weston McKennie 6: Tanto lavoro sporco per lo statunitense che questa sera si è occupato più di interdizione che di incursione.

Hans Nicolussi Caviglia 6: Viene scelto da titolare per sostituire Locatelli e lo fa bene e in punta di piedi. Sbaglia poco e niente. (dal 61' Manuel Locatelli 6: Entra per far legna e per addormentare il gioco e ci riesce)

Adrien Rabiot 6,5: Il francese è il giocatore più importante del centrocampo della Juventus e anche questa sera ne è la testimonianza. Gioca una gara gagliarda.

Filip Kostic 5,5: Timido e non particolarmente efficace in fase di spinta. Fa di più in fase di contenimento. Spende un fallo utile su Cuadrado lanciato in contropiede. (dall'89 Alex Sandro sv)

Dusan Vlahovic 6,5: Recupera palla su Dumfries e avvia l'azione da lui poi conclusa sull'assist di Chiesa. Più volenteroso rispetto alle ultime uscite ma può e deve fare molto di più viste le sue qualità. (dall'80' Arkadiusz Milik sv)

Federico Chiesa 6,5: I suoi strappi e la sua imprevedibilità sono davvero una boccata d'ossigeno per la Juventus e per Allegri. Sforna l'assist per Vlahovic e tiene sempre in apprensione la difesa nerazzurra. (dall'80' Moise Kean sv)

Allenatore Massimiliano Allegri 6,5: L'Inter è un avversario forte e lui lo sa. Lascia come sempre il pallino del gioco agli avversari ma non rinuncia a ripartire. Buon pareggio in casa contro la capolista.

Le pagelle dell'Inter

Yann Sommer 6: Come il collega bianconero è incolpevole sul gol subito e anche lui non deve compiere altre parate. 100% di realizzazione per la Juventus con un solo tiro effettuato nello specchio in tutta la partita.

Matteo Darmian 6: Come sempre gioca una partita attenta. Sempre sul pezzo nonostante un cattivo cliente come Chiesa. Mezzo voto in meno sul gol della Juventus ma la responsabilità non è solo sua.

Stefan de Vrij 6: Un po' passivo sul gol di Vlahovic avrebbe potuto accorciare prima sul serbo. Di certo l'errore di Dumfries ha mandato fuorigiri tutta la difesa nerazzurra

Francesco Acerbi 6,5: In mezzo o a sinistra per lui non fa la differenza: altra prestazione maiuscola del 35enne ex Lazio, Milan e Sassuolo che non soffre gli attacchi bianconeri.

Denzel Dumfries 5,5: Con uno stop di petto tecnicamente rivedibile permette a Vlahovic di rubargli il pallone e di avviare poi l'azione dell'1-0. L'impegno c'è sempre ma l'errore pesa. (dal 70' Juan Cuadrado 6: Entra e il suo ex pubblico lo sommerge di insulti e di fischi. Si prende un giallo per un fallo su Kostic ma fa ammattire i suoi compagni. Guizzante.

Nicolò Barella 6,5: Soprattutto nel primo tempo è quello più attivo e più sul pezzo den centrocampo dell'Inter. Si conferma in un buon momento di forma. (dall088' Davide Frattesi sv)

Hakan Calhanoglu 6: Fino al gol della Juventus la sua regia è lenta e poco ragionata. Sale di condizione e alla fine torna ad essere padrone della situazione. Esce non particolarmente convinto (dall'83' Krijstian Asllani sv)

Henrix Mkhitaryan 6: Non il solito giocatore imprevedile e dalle mille sfaccettature nella prima mezzora. L'armeno però cresce alla distanza e strappa la sufficienza.

Federico Dimarco 6: Solita partita generosa dello stantuffo nerazzurro che non si risparmia mai. Esce stremato. (dal 70' Carlos Augusto)

Marcus Thuram 6,5: Il suo strappo su un giocatore veloce come Bremer, sul gol dell'1-1, è da stropicciarsi gli occhi. Si conferma il partner ideale (dall'88' Marko Arnautovic sv)

Lautaro Martinez 6,5: Il capitano segna un gol da attaccante vero alla prima palla toccata. Come sempre partita generosa dell'argentino che è sempre più leader di questa Inter.

Allenatore Simone Inzaghi 6,5: ll derby d'Italia è sempre un match difficile da preparare, soprattutto con tanti nazionali in giro per il mondo: la sua Inter però gioca una buona partita



Arbitro Marco Guida (Torre Annunziata) 7: Dirige con autorità e autorevolezza. Fa correre molto il gioco da ambo le parti e tiene in pugno la partita dal primo all'ultimo minuto. Assolutamente promosso.