Le pagelle Milan-Juventus: Locatelli beffa il suo passato. I promossi e i bocciati

La Juventus espugna San Siro grazie al gol dell'ex di Manuel Locatelli, deviato da Rade Krunic appena entrato in campo. Nel Milan bocciato Thiaw che si fa beffare da Kean e lascia la sua squadra in dieci uomini per la parte finale del primo tempo e per tutta la ripresa. Tra le fila dei rossoneri brillano in pochi e i cambi di Pioli non convincono. Tra le fila dei bianconeri, invece, quasi tutti promossi.

Le pagelle del Milan

Antonio Mirante 7: Schierato per via dell'espulsione di Maignan e dell'infortunio muscolare di Sportiello, deve compiere tre parate negli ultimi minuti: la prima su Vlahovic, le altre due su Cambiaso prima e sul serbo poi. Incolpevole sul tiro deviato da Krunic che vale la sconfitta. A 40 anni suonati è il migliore in campo del Milan.

Davide Calabria 5,5: Dalle sue parti la Juventus si infila spesso e il capitano ci mette come sempre il cuore ma ogni arranca. (dal 78' Simon Kjaer sv: Poco tempo per giudicarlo)

Malick Thiaw 4,5: Come nel derby contro l'Inter commette un'ingenuità che questa volta lascia il Milan in 10 uomini per tutto il secondo. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico.

Fikayo Tomori 6: Quando è concentrato per tutti e 90' e i minuti gioca sempre partite di alto livello. Si fa notare per un paio di chiusure decisive.

Alessandro Florenzi 6: Deve sostituire Theo Hernandez e non è un compito facile. Dalle sue parti Weah è un cliente scomodo ma lui lo contiene con l'esperienza.

Tijiani Reijnders 5,5: Come nel derby non spicca e commette qualche errore di troppo in fase di impostazione e di interdizione. In ritardo sul tiro di Locatelli. Non una delle sue migliori partite in rossonero. (dal 78' Luka Romero sv: Entra per gli ultimi 15', a risultato compromesso, e non trova il guizzo giusto. Sarebbe ingiusto dargli un giudizio)

Yacine Adli 6,5: Gioca da regista ma la testa e i piedi sono da trequartista. Ispirato. Chi sceglierà ora Pioli tra il francese e rientrante Krunic? (dal 60' Rade Krunic 5: Rientra in campo dopo aver saltato diverse partite per infortunio ed è sfortunato protagonista sul tiro di Locatelli, da lui deviato, che beffa Mirante)

Yunus Musah 6: Corre tanto ma a volte lo fa "male". L'americano è comunque sempre sul pezzo e utile alla causa.

Christian Pulisic 5,5: I suoi mezzi tecnici sono evidenti ma tante volte si perde proprio all'ultimo. Esce per far spazio a Kalulu dopo l'espulsione di Thiaw (dal 42' Pierre Kalulu 6: Entra a freddo e si piazza al centro della difesa con Tomori ma è poco sollecitato)

Olivier Giroud 5,5: Ha una buona chance per colpire nel primo tempo e Szczesny gli dice no con una parata da campione. Per il resto lavora poco per la squadra. (dal 60' Luka Jovic 5: Entra ma non si vede. Bocciato)

Rafael Leao 6,5: ll portoghese è sempre una mina vagante. Confeziona l'assist a Giroud, poi disinnescato da Szczesny, ed è spesso pericoloso con i suoi strappi.

Allenatore Stefano Pioli 5: Il cambio Adli-Krunic (al netto che il francese non avesse problemi fisici) lascia più di qualche dubbio, anche al rumoreggiante pubblico di San Siro. L'inferiorità numerica è un dato di fatto ma le sue scelte difettatno un po' di coraggio.

Le pagelle della Juventus

Wojciech Szczesny 7: La sua grande parata su Giroud, sullo 0-0, vale come e più di un gol. Decisivo.

Federico Gatti 6,5: Leao è un cliente scomodissimo ma lui alla fine se la cava con il fisico e con l'intelligenza con diverse buone letture. (dal 78' Dean Hujisen 6: A 18 anni fa il suo esordio a San Siro in un momento difficilissimo con il Milan in pressione per cercare il pareggio ma non trema)

Gleison Bremer 6,5: Gioca una partita attenta e con pochi fronzoli. Lui e Danilo sono le vere colonne difensive di questa Juventus che ha incassato solo sei gol in queste prime giornate, meglio ha fatto solo l'Inter capolista.

Daniele Rugani 6,5: A fine primo tempo si immola sul destro a botta quasi sicura di Leao. Gioca una partita diligente e con nessuna sbavatura.

Timoty Weah 6: Spinge tanto sulla sua fascia e cresce alla distanza. Dovrebbe essere più preciso in fase di cross. Esce stremato (dall'83' Fabio Miretti sv)

Adrien Rabiot 6,5: Il francese è il faro del centrocampo bianconero. Ha fisico, tecnica e tempi di gioco e inserimento. Fondamentale e oggi responsabilizzato dalla fascia di capitano

Weston McKennie 6,5: Da epurato a titolare inamovibile. Gioca nella sua posizione preferita da mezzala e da incursore e gioca una partita davvero positiva in entrambe le fasi.

Manuel Locatelli 7: Gioca una partita di sostanza in uno stadio che da amico gli è diventato nemico con il suo passaggio anni fa alla Juventus. Si toglie pure lo sfizio, con deviazione decisiva, di siglare il gol da tre punti che

Filip Kostic 5,5: Gioca una partita attenta e ordinata ma senza sussulti. (dal 55' Andrea Cambiaso 6,5: Decisamente più intraprendente di chi lo ha preceduto, ha tempi di gioco e un sinistro educato. Sfiora il 2-0 ma Mirante gli dice no. Ingresso positivo)

Moise Kean 6,5: Non trova la reti per pochi centimetri (gol mangiato) ma è uno dei migliori in campo tra le fila della Juventus ed ha il grande merito di far espellere Thiaw con una grande giocata personale (dal 55' Dusan Vlahovic 6: Il prino tiro in porta lo effettua al minuto 86' ma Mirante gli dice no. Può e deve fare di più)

Arkadiusz Milik 5,5: Partita non sufficiente per il polacco che fatica a trovare la posizione per tutta la partita. (dal 78' Federico Chiesa sv: Entra e si rende protagonista di alcuni strappi interessanti ma il tempo è troppo poco per dargli un giudizio reale.

Allenatore Massimiliano Allegri 6,5: La sua Juventus vince di misura, alla sua maniera e questo successo vale doppio. Indiavolato nel finale si leva la giacca a testimonianza di come fosse importante questa partita.

Arbitro Maurizio Mariani di Aprilia 6,5: Arbitra con autorevolezza una sfida difficile che gestisce alla grande. Decisione corretta quando espelle Thiaw per fallo da ultimo uomo.