Sparatoria in una scuola in Austria: almeno 10 morti a Graz

Sparatoria in una scuola austriaca: secondo quanto riferito dal quotidiano Krone Zeitung, a Graz un individuo ha aperto il fuoco all'interno della struttura e si sono registrati almeno 10 morti, tra i quali lo stesso assalitore, che si sarebbe suicidato in bagno. La polizia ha confermato un'importante operazione presso l'istituto scolastico in Dreierschützengasse. L'emittente televisiva austrica Orf riferisce di diverse persone che sono rimaste gravemente ferite, tra cui studenti e insegnanti.

La conferma dei morti è arrivata dal portavoce della polizia Fritz Grundnig, secondo il quale " è probabile che alcune persone siano decedute ". Studenti e insegnanti sono rimasti barricati all'interno dell'edificio oltre un'ora in attesa che la polizia desse loro il via libera per uscire e per essere assistiti. Un giornalista del Kone ha potuto parlare con il parente di una delle docenti della scuola, che le avrebbe riferito di aver sentito numerosi colpi di arma da fuoco. Ai genitori degli studenti che sono riusciti a fuggire è stato ora permesso di vedere i propri figli. I feriti sono stati tra i primi a essere esfiltrati e portati nella vicina Helmut List Hall, un'importante location per eventi dove stanno convergendo le ambulanze coi medici.

Stando a quanto riferisce la polizia all'emittente Orf, l'autore sarebbe stato identificato in uno studente dello stesso istituto che si sarebbe sentito " vittima di bullismo " ma, hanno spiegato le stesse fonti la situazione è ancora molto " incerta ". Kronene Zeitung riferisce che l'aggressore avrebbe aperto il fuoco in due aule. " La situazione è sicura.

Non si prevedono ulteriori pericoli", ha riferito il portavoce della polizia poco dopo le 11.30, quando l'operazione di evacuazione dell'edificio è terminata e tutti gli ambienti sono stati bonificati.

