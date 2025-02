Milan, che qualità là davanti. Roma da horror in difesa: le pagelle di Coppa Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Milan batte la Roma 3-1 grazie a un Abraham ispirato, autore di una doppietta, e a un Felix decisivo dalla panchina. Tomori e Hernandez brillano. La Roma soffre in difesa, con Ndicka e Hummels in difficoltà. Dovbyk segna l’unico gol giallorosso, mentre Angelino si distingue per l’assist. Conceiçao esulta per la qualità offensiva, Ranieri paga gli errori difensivi.

5,5 MAIGNAN Saponetta sul destro di Shomurodov, rischia con la palla tra i piedi.

6 WALKER Quando è preso in velocità, fatica su Angelino. Un colpo di testa a tanto così dal gol.

7 TOMORI Buone letture e un paio di chiusure decisive.

6,5 PAVLOVIC Shomurodov gli sguscia via un paio di volte, ma impeccabile nelle sfide frontali.

6,5 HERNANDEZ Alza la palla del vantaggio, poi il bis di assist. Rivedibile sul gol di Dovbyk.

6,5 MUSAH Errori evitabili, ma anche l’input per il raddoppio (dal 44’ st SOTTIL sv) .

6 FOFANA Reduce dal derby in tribuna, ha benzina e si alza anche in pressione alta.

6 REIJNDERS Si sporca le mani in chiusura: più sciabola che fioretto.

6 PULISIC Si accentra, arretra e cerca di creare (dal 14’ st FELIX 7,5 Palle negli spazi, velocità di pensiero e un dolce al cucchiaio per l’esordio).

7,5 ABRAHAM Pigia il tasto “pausa” per restare in volo e segnare, poi la doppietta da ex (dal 14’ st GIMENEZ 7 Un contropiede abbozzato, una gran palla per Jimenez e un assist a Felix).

6,5 JIMENEZ Spazia e strappa, sprinta e spinge. Ma con discontinuità. Poi anche un gol annullato (dal 25’ st LEAO 6,5 Galoppa in fascia e crea scompiglio).

All, CONCEICAO 6,5 Soffre quando c’è da farlo, ma poi graffia. E gongola per la qualità là davanti.

5,5 SVILAR Non pulito ma efficace su Reijnders, indeciso sulle uscite: raccoglie due palle dalla porta senza poterlo evitare.

5,5 CELIK Arretra senza scegliere l’interdizione, anche in costruzione incide poco (dal 1’ st RENSCH 5,5 Punta sugli anticipi, ma su Felix non è posizionato bene).

5,5 HUMMELS Bene la posizione nel primo tempo, nella ripresa arranca (dal 35’ st NELSON sv).

4,5 NDICKA Concede il fondo e soffre gli uno contro uno, a chilometri da Abraham sul gol.

5 SAELEMAEKERS Fatica su zolle che conosce bene (dal 35’ st EL SHAARAWY sv).

6,5 KONE Quantità e iniziativa. Fa reparto quasi da solo.

5 PAREDES Velocità di crociera, non dà la spinta di cui la Roma avrebbe bisogno (dal 1’ st PELLEGRINI LO. 5,5 Non sempre preciso).

6,5 ANGELINO Sforna traversoni pericolosi e serve l’assist, risponde presente anche in chiusura.

5 DYBALA Colpisce di testa, sbuccia un tap-in, ci prova su punizione. Ma non lascia il segno (dal 1’ st DOVBYK 7 Entra e segna).

6 PISILLI Si inserisce bene, terzo tempo sulla traversa.6,5 SHOMURODOV Pronto sulle seconde palle, si smarca bene, tira e pressa.All. RANIERI 5 Difesa con errori imperdonabili.Arb. PICCININI 6 Non deve prendere decisioni importanti.