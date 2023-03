Le pagelle di Napoli-Eintracht Francoforte: i promossi e i bocciati

Il Napoli di Luciano Spalletti concede il bis contro l'Eintracht Francoforte, vince 3-0 e si qualifica così per i quarti di finale di Champions League, terza squadra italiana dopo Milan e Inter. Doppietta per Victor Osimhen, sempre più leader degli azzurri, e gol su rigore di Zielinski. Tra gli azzurri nessuna insufficienza e tutti promossi a pieni voti, fioccano invece i voti negativi per i tedeschi mai pericolosi e in partita. Ecco le pagelle della sfida del Maradona.

LE PAGELLE DEL NAPOLI

Alex Meret 6: Attento anche se poco sollecitato. Ha vissuto serate peggiori

Giovanni Di Lorenzo 6,5- Il capitano è uno dei punti cardine di questa squadra. Pendolino e stantuffo con licenza di offendere. Offre l'assist del 2-0 a Osimhen che è solo da spingere in rete.

Amir Rrahmani 6: Meno appariscente del compagno di reparto ma decisamente utile, efficace e solido.

Kim Min-Jae 6,5: La sua prepotenza fisica e i suoi anticipi sono ormai un marchio di fabbrica collaudato. Annulla gli attaccanti dell'Eintracht ed esce per tirare un po' il fiato. Con il sudcoreano non si passa. Esce (dal 66' Juan Jesus 6: entra, si mette dietro e non sbaglia niente)

Mario Rui 6: Il Napoli con lui non perde e vince quasi sempre. Regola confermata anche questa sera. Esperienza al servizio della squadra.

Frank-André Zambo Anguissà 6: Meno appariscente rispetto ai due compagni di squadra è l'equilibratore del centrocampo e colui che dà peso specifico alla linea mediana partenopea. Certezza.

Stanislav Lobotka 6,5: E' lui la mente del Napoli. Davanti alla difesa smista e tocca tanti palloni e detta i ritmi dei suoi compagni. Imprescindibile.

Piotr Zielinski 7: La sua maggiore qualità è la duttilità. Spalletti se l'è reinvenato come mezzala conservativa che ama insersi e mandare in porta i compagni. Si guadagna e trasforma il rigore per il 3-0 finale. Fondamentale (73' Tanguy Ndombelé: entra per far legna e ci riesce)

Matteo Politano 6,5: Si muove tanto, svaria sul fronte offensivo e serve l'assist al bacio per Osimhen. (66' Hirving Lozano 6: nessun guizzo particolare ma ha voglia di mettersi in mostra e si vede)

Victor Osimhen 8,5: Per lui sono ormai finiti gli aggettivi. A fine primo tempo decolla, restando in sospensione per qualche secondo, sul cross morbido di Politano e fulmina Trapp con una frustata di testa di rara bellezza. Nella ripresa segna il 2-0 con un gol da opportunista al termine di una grande azione corale iniziata da Kvaratskhelia, proseguita da Politaino e rifinita da Di Lorenzo per la finalizzazione del nigeriano. Gazzella. (dall'82' Giovanni Simeone sv: Troppo poco tempo per giudicarlo)

Khvicha Kvaratskhelia 7: Sempre guizzante e frizzante, una spina nel fianco continua per la difesa dell'Eintracht Francoforte tra andata e ritorno. Avvia l'azione del 2-0 con un tocco delizioso per Politano. Continua rivelazione e ormai certezza. (dal 73' Elseid Elmas 6: entra a risultato acquisito e riesce a costruire poco.

Luciano Spalletti 8: Il suo Napoli gioca ormai a memoria e viaggia con il pilota automatico. I suoi ragazzi stanno disputando una stagione con i fiocchi e sognare in grande non è un'utopia.

Le pagelle dell'Eintracht Francoforte



Kevin Trapp 6: Incolpevole sui tre gol del Napoli. Serata negativa

Aurelio Buta 5,5: Serata negativa per l'esterno destro dell'Eintracht. Mai pericoloso in fase offensiva e in difficoltà in quella difensiva.

Tuta 5: Il Napoli di quest'anno è un osso duro un po' per tuttie ed Osimhen è diventato un attaccante a 360 gradi. Se lo sognerà questa notte.

Evan N'Dicka 5: Il giallo a inizia partita pesa come un macigno sulla sua prestazione a dire il vero non di certo positiva viste le sue qualità. Da rivedere

Christopher Lenz 5: Dalla sua parte arrivano i cross per i primi due gol del Napoli. Serata no. (dal 67' Philipp Max 6: Senza infamia né lode)

Sebastian Rode 5,5: In difficoltà contro la linea mediana disegnata da Spalletti. Esce in apnea e stremato (dal 73' Kristijan Jakic 6: non si può infierire su un giocatore entrato a qualificazione e risultato già compromessi.

Djibril SOW 5: In costante difficoltà, compie lo sciagurato intervento per il rigore del 3-0. Negativo.

Angar Knauff 5: Prestazione incolore e anonima

Daichi Kamada 5,5 – Prova a recuperare un po’ di palloni e ad essere propositivo ma predica, almeno stasera, nel deserto



Mario Gotze 5: Mai pericoloso e nel vivo del gioco. Impalpabile.

Rafael Santos Borre 5,5: Sfiora il gol in avvio ma poi si spegne come tutto l'Eintracht Francoforte, anestetizzato dai due centrali del Napoli

Oliver GLASNER 4: Ha preso 5 gol tra andata e ritorno e ha passato più tempo a polemizzare che a pensare come ribaltare il risultato al Maradona dopo il 2-0 dell'andata. Surclassato