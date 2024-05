Le pagelle di Real Madrid - Bayern Monaco: Joselu decisivo, Neuer spreca tutto

Con una rimonta nel finale di partita, il Real Madrid ribalta il Bayern Monaco (2-1) e stacca il pass per la finale di Champions League. Una doppietta del neoentrato Joselu (88' e 91') annulla il gran gol di Davies (68') e vale il 2-1 che manda i Blancos a Wembley, il prossimo 1 giugno, contro il Borussia Dortmund.

Real Madrid

Andryi LUNIN 6.5 - Un bell'intervento nel primo tempo su Kane. Non ha colpe sul grande gol di Davies. Mostra la consueta sicurezza tra i pali. Se Courtois resta in panchina non è un caso.

Daniel CARVAJAL 6.5 - Serviva la sua esperienza sulla corsia di destra. Ottima fase difensiva e grandi discese in avanti. Una delle colonne della squadra.

Antonio RUDIGER 6.5 - Belli i duelli con Kane. Lascia troppo spazio a Davies sul gol ma si fa perdonare alla grande, servendo l'assist sul secondo gol di Joselu.

NACHO 6 - Capitano della serata, il più tecnico dei due centrali. Le mani in faccia a Kimmich fanno annullare il pareggio immediato.

Ferland MENDY 6 - Qualche buona discesa, controlla bene un Sané sottotono.

Aurelien TCHOUAMÉNI 6 - Una indecisione nel primo tempo manda quasi in porta il Bayern. La sua fisicità è importantissima a metà campo. Dal 70' Eduardo CAMAVINGA 6 - Il suo vigore è importante nella rimonta finale.

Toni KROOS 6.5 - Grande ex della serata. Delizia il Bernabeu con i suoi cambi di gioco spettacolari. Poi dà il cambio all'altro grande vecchio Modric. Dal 76' Luka MODRIC 6.5 - La sua esperienza e la sua classe servono eccome nei momenti decisivi.

Federico VALVERDE 5.5 - Non trova spazio negli inserimenti. Da una sua intuizione nasce il gol poi annullato. Dall'81' JOSELU 8 - Eroe inatteso. Cambia la partita con una doppietta che lo lancia a 34 anni nella storia del Real. Questa è la sua notte.

Jude BELLINGHAM 5.5 - Non al meglio della condizione. Chiuso dalla gabbia bavarese. L'impegno c'è ma da un giocatore come lui ci si aspetterebbe di più. Dal 100' Eder MILITAO SV

RODRYGO 6.5 - Solita grande rapidità, trova un grande Neuer dopo il palo del compagno Vinicius. Sfiora il gol con una girata sottoporta. Stavolta non entra nel tabellino dei marcatori, ma anche stavolta ci ha messo del suo. Dall'81' Brahim DIAZ - Dà anche lui la carica negli ultimi minuti.

VINICIUS JUNIOR 7.5 - Regge da solo tutto il peso dell'attacco. Incontenibile appena ha spazio. Colpisce un palo clamoroso. Suona la carica nella rimonta finale. Difficile trovare un giocatore della sue decisività oggi. E dalla prossima stagione avrà Mbappé come compagno di squadra.

Allenatore: CARLO ANCELOTTI 7 - Queste sono le sue notti. Si conferma ancora una volta il re della Champions. Adesso serve completare l'opera contro il Borussia Dortmund per l'ennesimo storico trionfo della carriera.

Bayern Monaco

Manuel NEUER 5 - Prodigioso nel doppio intervento su Vinicius (aiutato anche dal palo) e su Rodrygo. Si ripete nella ripresa su una punizione di Rodrygo e ancora su un bolide di Vinicius. Vanifica tutto quando non trattiene un tiro non irresistibile che porta al primo gol di Joselu. Fino all'88' avrebbe meritato 8 ma senza quell'errore imperdonabile ora si starebbe parlando di altro.

Joshua KIMMICH 5.5 - Vinicius fa spesso dalle sue parti e lo fa ammattire. La sua intelligenza tattica non basta per arginare il brasiliano.

Matthijs DE LIGT 6.5 - Rientrato al centro della difesa e si nota subito la differenza rispetto a Kim. Segna anche il gol nel finale (a quanto pare annullato ingiustamente). L'ultimo a mollare.

Eric DIER 5.5 - Prestato ormai al ruolo di centrale difensivo. Utilissimo a far ripartire l'azione. Va in bambola anche lui nei minuti finali

Noussair MAZRAOUI 6 - Prima non prenderle. Si vede poco in proiezione offensiva. Controlla bene la sua zona.

Konrad LAIMER 6 - Mastino di centrocampo, francobolla Bellingham e ne limita l'azione.

Aleksandar PAVLOVIC 6 - Titolare a sorpresa, mostra una buona personalità in un campo difficilissimo. Grande fisico ma anche belle geometrie.

Leroy SANE 5 - Non è in serata. Non trova mai lo spunto e sbaglia tantissimi appoggi. Impalpabile. Dal 76' KIM Min-jae 5.5 - Dopo i disastri dell'andata entra in campo per difendere il risultato. Stavolta non ha colpe dirette

Jamal MUSIALA 6.5 - Svaria per tutto il fronte d'attacco. Quando prende palla lui il Bayern si accende. Ed è proprio un bel vedere. Dall'85' Thomas MULLER SV

Serge GNABRY 5.5 - Spreca un'ottima chance ma è troppo lungo il servizio per Kane. Dal 27' Alphonso DAVIES 7 - Schierato da esterno alto in quello che dall'anno prossimo potrebbe essere il suo nuovo stadio. Un paio di discese interessanti e un gol straordinario che sblocca la partita.

Harry KANE 6 - Punto di riferimento imprescindibile per la squadra. Fa da pivot offensivo. Calcia sull'esterno della rete il possibile raddoppio.

Allenatore: Thomas TUCHEL 6.5 - Già con la valigia in mano. Prepara la partita perfetta fino all'88'. Poi entra in campo il solito Real e la magia del Bernabeu, a cui deve anche lui inchinarsi. Difficile dargli colpe della sconfitta.

Arbitro: Szymon MARCINIAK (Polonia) 5 - Aiutato dal Var negli episodi importanti. Fischia inspiegabilmente immediatamente impendendo l'intervento del mezzo tecnologico, quando il guardalinee segnala fuorigioco sul gol di De Ligt. In effetti l'olandese sembra in posizione regolare.

Un errore inspiegabile per un arbitro della sua esperienza, che fa scatenare le proteste dei bavaresi nel post partita.