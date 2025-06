Iran, Meloni vede Trump: "Riaprire il negoziato". Il presidente Usa: "Tutti dovrebbero evacuare Teheran" | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Continuano le tensioni in Iran. Il G7, riunito in Canada, trovano nella notte un accordo per chiedere la de-escalation: la dichiarazione è stata firmata anche da Donald Trump, in un primo momento contrario. Il presidente Usa ha poi lasciato il vertice ed è tornato a Whashington per la crisi Iran-Israele.

6.24 - Von der Leyen, G7 ribadisce impegno per pace e stabilità

"Il G7 ribadisce il suo impegno per la pace e la stabilità in Medio Oriente. Esortiamo affinché la risoluzione della crisi iraniana porti a una più ampia de-escalation delle ostilità, compreso un cessate il fuoco a Gaza. Restiamo vigili sulle implicazioni per i mercati energetici". Lo afferma sui social la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, rilanciando alcuni dei concetti della dichiarazione del G7 sui recenti sviluppi tra Israele e Iran

5.31 - G7, compreso Trump, chiede de-escalation in Medio Oriente

I leader del G7, compreso Donald Trump, sollecitano la de-escalation nel conflitto tra Israele e Iran e la tregua a Gaza. "L'Iran è la principale fonte di instabilità e terrorismo della regione", affermano i leader del G7, "Insistiamo affinché la risoluzione della crisi iraniana porti a una più ampia de-escalation delle ostilità in Medio Oriente, incluso un cessate il fuoco a Gaza".

4.28 - Meloni vede Trump, opportuno riaprire negoziato con l'Iran

"A margine del Vertice G7 di Kananaskis, e alla viglia della sessione dedicata ai temi di politica estera, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che "il colloquio ha permesso di discutere dei più recenti sviluppi in Iran, riaffermando l'opportunità di riaprire la strada del negoziato".

3.06 - Trump ordina a suo team di tentare incontro con iraniani

Il presidente Donald Trump ha ordinato ai membri del suo team di tentare un incontro con i funzionari iraniani il più rapidamente possibile, mentre lavora urgentemente per determinare se Teheran intenda seriamente usare la diplomazia per risolvere il conflitto con Israele. Lo riporta la Cnn citando una fonte vicina al dossier e un funzionario statunitense. Quest'ultimo ha riferito che, sebbene non sia stato ancora raggiunto alcun accordo, Israele e Iran si stanno muovendo nella giusta direzione. Trump ha riconosciuto che gli iraniani sono stati in contatto tramite intermediari lunedì mattina.

1.45 - Macron a G7, stop attacchi contro civili in Iran e Israele

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto a margine del G7 di mettere fine agli attacchi contro i civili in Iran e in Israele. Le passate azioni militari per avviare un cambio di regime sono state un errore strategico,ha aggiunto.

23.09 - Trump, faremo in modo che l'Iran non abbia armi nucleari

"Voglio che non ci siano armi nucleari in Iran e faremo in modo che succeda". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, parlando con i giornalisti accanto al primo ministro britannico Keir Starmer, a margine del G7 di Kananaskis

21.12 - Bombe sulla tv iraniana, Bibi vuole uccidere Khamenei

Poco dopo le 18 sono rimbalzate in Israele le sconvolgenti immagini in diretta dell'attacco all'emittente statale iraniana Irib, portavoce degli ayatollah, a Teheran. La conduttrice Sahar Emami, col capo coperto dal velo nero e blu, annuncia con concitazione di essere sotto un bombardamento nemico, poi si sente una forte esplosione. Cadono calcinacci, detriti, si alza il fumo, blocchi di cemento crollano dal soffitto, lei scappa via dallo studio. Lo schermo si riempie di buio, si sente una voce gridare più volte: "Allahu Akbar". Filmati ripresi dall'esterno mostrano l'edificio in fiamme. Poco dopo la rete è tornata in diretta con Emami: "Quello che avete visto è un crimine palese del regime sionista sulla terra santa dell'Iran", ha detto, "le nostre forze armate, risolute, continuano a percorrere la strada del nostro popolo innocente". Nel mentre Benyamin Netanyahu, in un'intervista all'Abc, non ha escluso di volere l'eliminazione dell'ayatollah Ali Khamenei.

Alla domanda sul presunto veto del presidente Donald Trump, secondo cui l'uccisione della Guida Suprema dell'Iran aggraverebbe la situazione, il primo ministro israeliano ha risposto: "Non l'aggraverà, ma vi porrà fine". Poi, è stato tutto un crescendo di minacce incrociate tra Iran e Israele.