Attività extraprofessionale non autorizzata: cosa si rischia

Arrotondare lo stipendio con un secondo lavoro, trasformare una passione in un’attività retribuita, oppure offrire consulenze saltuarie al di fuori del proprio impiego principale: sono comportamenti sempre più comuni, in un contesto economico in cui tante persone cercano nuove fonti di reddito o maggiore realizzazione personale.

Tuttavia, quel che spesso viene sottovalutato è che intraprendere un’attività extraprofessionale, anche se occasionale o svolta nel tempo libero, può comportare, se non autorizzata, conseguenze rilevanti, in particolare per chi è alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Le sanzioni possono andare da semplici richiami disciplinari fino al licenziamento, alla restituzione delle somme percepite o addirittura a responsabilità di tipo erariale. Vediamo meglio cosa prevede la normativa e quali sono i rischi, anche nel settore privato.

Quando serve l’autorizzazione

Il principio è chiaro, soprattutto nel pubblico impiego: chi è assunto a tempo pieno non può svolgere altri lavori retribuiti senza aver prima chiesto e ottenuto un’autorizzazione. Lo stabilisce l’articolo 53 del Decreto legislativo 165 del 2001. L’obiettivo è evitare conflitti di interesse, concorrenza sleale e garantire che il dipendente si dedichi pienamente alle proprie funzioni, senza compromettere l’immagine e il corretto funzionamento dell’amministrazione.

Ci sono, comunque, delle eccezioni: ad esempio, i dipendenti pubblici con contratto part-time inferiore al 50% dell’orario possono svolgere altre attività, purché compatibili. E in molti casi, attività come scrivere libri, tenere conferenze, partecipare a concorsi artistici o attività di volontariato non richiedono alcun via libera.

Cosa succede se non si chiede l’autorizzazione

Chi sceglie di intraprendere un’attività esterna senza comunicarlo, anche se occasionale, rischia sanzioni disciplinari. Nelle situazioni meno gravi può trattarsi di un semplice richiamo scritto o di una sospensione; nei casi più seri, soprattutto se l’attività è continuativa, in concorrenza con il datore di lavoro o svolta durante l’orario di servizio, si può arrivare anche al licenziamento per giusta causa.

Nel settore privato, il margine è più ampio ma non totale. Anche qui, i regolamenti aziendali o i contratti collettivi possono vietare o limitare lo svolgimento di altri lavori, soprattutto se mettono a rischio il rapporto di fiducia o generano concorrenza diretta.

I rischi economici (e legali)

Non si tratta solo di sanzioni disciplinari. In alcuni casi, il dipendente può essere obbligato a restituire i compensi percepiti per l’attività non autorizzata o addirittura a risarcire eventuali danni causati all’amministrazione. Se si sono usate strutture, mezzi o tempo lavorativo per l’attività esterna, il rischio è ancora più concreto.

E non finisce qui: in casi estremi, se l’attività “non autorizzata” ha causato un danno erariale, può intervenire la Corte dei Conti, che può avviare un’azione di responsabilità. Nei casi più gravi, infine, si potrebbe configurare un reato penale, come l’abuso d’ufficio o la truffa, soprattutto se c'è stato un uso improprio della propria posizione o delle risorse pubbliche.

In sintesi, avere un secondo lavoro non è vietato in assoluto, ma deve essere

con i doveri del proprio impiego principale e, quando previsto, deve essere. Ignorare queste regole può costare caro, non solo in termini disciplinari, ma anche economici e legali.