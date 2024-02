Fantasma Lukaku, Thuram rapace: le pagelle di Roma-Inter

L'Inter passa anche all'Olimpico e supera la Roma (4-2) nell'anticipo del sabato, valido per il 24° turno di Serie A. Al 17' sono i nerazzurri a passare in vantaggio con un colpo di testa di Acerbi poi la squadra di De Rossi chiude il primo tempo sul 2-1 grazie ai gol di Mancini (27') ed El Shaarawy. La reazione dell'Inter è furiosa e prima pareggia con Marcus Thuram poi trova il vantaggio grazie all'autorete di Angelino. Chiude i conti in pieno recupero Bastoni.

Roma

RUI PATRICIO 5.5 - Si va trovare fuori posizione sul gol di Acerbi. Qualche indecisione nelle uscite. Sulle altre marcature nerazzurre non ha grandi colpe.

Rick KARSDORP 5.5 - Accompagna l'azione sulla destra, mettendo tanti cross in mezzo. Si fa prendere tante volte alle spalle da Dimarco.

Gianluca MANCINI 6.5 - Leader della difesa. Trova il gol del pareggio con un bell'inserimento di testa. Si fa bruciare da Thuram sul gol (l'unica pecca) ma è l'ultimo a mollare.

Dean HUIJSEN 6 - Gioca da veterano cercando sempre l'anticipo sugli attaccanti interisti. Mancini gli fa da chioccia. Si conferma un profilo interessantissimo.

ANGELINO 5- Sinistro educato e molto utile nelle uscite da dietro. Rovina un buon primo tempo con una ripresa horror. Prima si dimentica di Darmian sul 2-2 poi sigla il più classico degli autogol per anticipare Thuram. Leonardo SPINAZZOLA 6.5 - Una furia sulla sinistra. Se ritrova un po' di condizione, il posto di titolare non può non essere suo

Bryan CRISTANTE 6 - Grande contributo in mezzo al campo di quantità e qualità. Esce per un problema fisico. Dal 52' Edoardo BOVE 5.5 - Meno propositivo del solito quando entra in campo.

Leandro PAREDES 6 - La costruzione del gioco passa dai suoi piedi, ora è più al centro del gioco. Bella lotta con Calhanoglu.

Lorenzo PELLEGRINI 6.5 - Il capitano è rinato dopo mesi difficili. Ispira il gol di El Shaarawy e fa tanter giuocate utili. Poi esce stremato. Dal 76' Tommaso BALDANZI 6.5 - Peperino niente male, vivacizza gli ultimi minuti. Si parlerà tanto di lui in futuro siamo pronti a scommetterci.

Paulo DYBALA 5 - Svaria per tutto il fronte offensivo. Il campo pesante ne penalizza le qualità tecniche. Non trova il guizzo. Dall'87' Sardar AZMOUN SV

Romelu LUKAKU 4.5 - Ritrova l'Inter dopo lo psicodramma dell'andata. E anche stavolta contro i suoi ex compagni gli va malissimo. Dalla sua respinta a metà nasce il gol di Acerbi. Ha due grandi occasioni per svegliarsi dal torpore ma davanti a Sommer non riesce a saltare il portiere svizzero. Poco dopo non trova lo specchio della porta di testa, sprecando una grande occasione. Fantasma.

Stephan EL SHAARAWY 7 - Nella posizione di esterno alto si trova a meraviglia. Bravo a trovare la rete del vantaggio con l'aiuto della traversa. Prova a suonare la carica quando l'Inter torna in vantaggio. Il migliore dei giallorossi. Dal 76' Nicola ZALEWSKI 6 - Qualche iniziativa interessante in combinazione con Spinazzola.

Allenatore: Daniele DE ROSSI 6.5 - Ha trasformato la Roma. La squadra gioca con personalità e fa la partita ma soprattutto ha smesso di perdersi in inutili isterismi. Dopo un grande primo tempo i giallorossi crollano sotto i colpi della squadra migliore del campionato. La prestazione fa essere molto ottimisti per il futuro nonostante il risultato. Avanti così.

Inter

Yann SOMMER 6 - Si fa subito trovare pronto su El Shaarawy. Incolpevole sui due gol, quando può solo raccogliere il pallone nel sacco. Poi fa buona guardia.

Benjamin PAVARD 6.5 - Si propone con meno costanza rispetto alla partita con la Juve. Ma è sempre tra i più positivi. Sfiora il gol colpendo il palo. Il primo gol in nerazzurro prima o poi arriverà.

Francesco ACERBI 7 - Trova il gol con un gran riflesso sulla ribattuta di Lukaku. Francobolla Big Rom con la solita esperienza poi esce per un problema al polpaccio. Dal 63' Stefan DE VRIJ 6.5 - Ottimo ingresso, sempre preciso nelle letture.

Alessandro BASTONI 7 - Non è una partita semplice e difficilmente trova le combinazioni con Dimarco nel primo tempo. Cresce pian piano con tante discese in avanti. Il gol che chiude la partita sugella una prestazione maiuscola.

Matteo DARMIAN 6.5 - Sempre diligente. Gestisce benissimo il tempo degli inserimenti con l'assist sul gol di Thuram. Dal 75' Denzel DUMFRIES 6.5 - Sfrutta la sua freschezza nel finale con tanti contropiedi.

Nicolò BARELLA 6.5 - Il più attivo del centrocampo nerazzurro. Partita di grande sacrificio, fa tante cose utile e stavolta mantiene sempre la palla.

Hakan CALHANOGLU 6 - Qualche pallone perso di troppo, la squadra si appoggia sempre a lui. Meglio nella ripresa ma non è il Calha che ha incantato nel match con la Juve.

Henrikh MKHITARYAN 6 - Ex di turno. Sotto ritmo nel primo tempo. Sale di tono con tutta la squadra nella ripresa con numerose iniziative interessanti.

Federico DIMARCO 6.5 - Tante iniziative sulla fascia sinistra. Sfonda tante volte sulla sinisra. Suo il cross sull'autorete di Angelino. Poi lascia il campo al suo alter-ego Carlos Augusto. Dal 75' CARLOS AUGUSTO 6 - Grande attenzione in fase difensiva e buoni spunti in avanti. Sempre affidabile.

Marcus THURAM 7 - A caccia di palloni giocabili. Nella prima frazione non trova mai la posizione. Rapace in area di rigore quando brucia Mancini e realizza il 2-2. Dall'87' Alexis SANCHEZ SV

Lautaro MARTINEZ 6 - Non è una partita facile per il Toro soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa si dimostra un leader tecnico e caratteriale e dà il suo contributo nella rimonta. Dal 75' Marko ARNAUTOVIC 6.5 - Ingresso più tranquillo del solito. Stavolta non combina disastri anzi serve l'assist a Bastoni.

Allenatore: Simone INZAGHI 7 - Sostituito dal vice Farris. I nerazzurri soffrono nel primo tempo forse sorpresi dalla spavalderia della Roma. La reazione è da granbde squadra. Trovare i tre punti in un match dall'alto quoziente di difficoltà è tanta roba.

Arbitro: Marco GUIDA (Torre Annunziata) 6.5 - Sceglie di convalidare la rete di Acerbi ritenendo non punibile il contatto tra Thuram e Rui Patricio. Resta l'unico episodio dubbio, per il resto tiene in pugno la gara con autorità.