Le pagelle di Stoccarda - Atalanta: Lookman letale, Hien un muro

L'Atalanta passa 2-0 alla MHP Arena contro lo Stoccarda, nella sfida valida per la quarta giornata di Champions League. Dopo un primo tempo di grande equilibrio e senza occasioni da gol, i nerazzurri passano in vantaggio al 51' con Ademola Lookman, che mette finalizza un grande assolo di De Ketelaere. All'86' chiude raddoppia il neo entrato Zaniolo, che trova il primo gol in maglia nerazzurra.

Stoccarda

Alexander NUBEL 6 - Incolpevole sui gol, capitola alla prima occasione. Per il resto fa buona guardia

Josha VAGNOMAN 5.5 - Bada più alla fase difensiva. Soffre la velcoità di Lookman

Anrie CHASE 5 - Si nota per la folta capigliatura e per la grande fisicità. Si perde Lookman sul gol. Dall'81' Pascal STENZEL SV

Anthony ROUAULT 5.5 - Spreca una buona occasione di testa, tutto solo in area di rigore. Controlla bene Retegui

Maximilian MITTELSTADT 6 - Duella con Bellanova. Punto di riferimento costante in avanti

Atakan KARAZOR 6 - Non tira mai indietro la gamba da vero capitano. Esce stremato. Dal 74' Fabian RIEDER 6 - Dà nuova energia al centrocampo

Angelo STILLER 6 - Regista della squadra. Ottimo piede. Soffre un po' il dinamismo di Ederson

Enzo MILLOT 5.5 - Si muove molto nel doppio ruolo di mezzala e trequartista. É quello che ha più inventiva. Si spegne nella ripresa

Deniz UNDAV 6 - Spazia dietro Touré, calcia sull'esterno della rete da buona posizione. Esce per infortunio. Dal 55' Ermedin DEMIROVIC 5.5 - Entra per rinfoltire l'attacco. Una chiusura di Djimsiti gli nega un facile tap-in. Non riesce a cambiare la partita

Chris FUHRICH 6.5 - Cresce col passare dei minuti dopo un inizio in sordina, dai suoi piedi partono tutti i pericoli. Dal 74' Julian CHABOT 5.5 - L'ex Samp non riesce a incidere

El Bilal TOURÉ 5 - Ex di turno, non trova spazi nella difesa atalantina. Non riesce a farsi rimpiangere. Dall'81' Jarzinho MALANGA SV - Troppi pochi minuti a disposizione

Allenatore: Sebastian HOENESS 6- Dopo aver battuto a sorpresa la Juve, mette in campo una squadra fisica e combattiva. Stavolta deve inchinarsi a un maestro di calcio come Gasperini

Atalanta

Marco CARNESECCHI 6 - Poco impegnato. Qualche imprecisione di troppo con i piedi che fa arrabbiare Gasp

Berat DJIMSITI 7 - Grande sicurezza anche da braccetto destro. Salva un gol praticamente fatto con una bella chiusura su Demirovic

Isak HIEN 7 - Dopo aver annullato Lukaku regala un'altra prestazione perfetta. Si conferma un muro invalicabile

Sead KOLASINAC SV - Gioca solo 12 minuti, esce per un problema muscolare. Dal 13' Odilon KOUSSONOU 6 - Entra a freddo e mostra una buona personalità su un campo non facile

Raoul BELLANOVA 5.5 - Non sembra ancora entrato nei meccasismi della squadra. Può fare molto di più. Dall'85' Matteo RUGGERI SV

Marten DE ROON 6.5 - Lavoro oscuro e utilissimo. Copre tutti gli spazi con la solita sagacia tattica

EDERSON 6.5 - Fa la doppia fase con il coltello tra i denti. Nella ripresa sale in cattedra e spacca il centrocampo tedesco

Davide ZAPPACOSTA 6.5 - Destra o sinistra non fa differenza, spinge con la solita efficacia.

Mario PASALIC 6 - Svaria dietro le punte ed è sempre insidioso quando si inserisce. Qualche imprecisione nell'ultimo passaggio. Dal 46' Charles DE KETELAERE 7 - Entra a inizio ripresa. Sua l'iniziativa che porta al gol del vantaggio. Colpi da fuoriclasse

Ademola LOOKMAN 7 - Dà vivacità all'attacco con i suoi movimenti continui. Gol da attaccante rapace. Continua il suo momento d'oro. Dall'85' Marco BRESCIANINI SV

Mateo RETEGUI 6 - Si batte con grande impegno, nel primo tempo ha pochi palloni giocabili. Dal 69' Nicolò ZANIOLO 6.5 - Vince un contrasto con grande caparbietà, davanti al portiere non può sbagliare di sinistro gol che gli dà grande morale

Allenatore: Gian Piero GASPERINI 7 - Va a Stoccarda per fare la partita, un altro segnale di una crescita mentale anche in

campo europeo. Indovina la mossa De Ketelaere con cui si sblocca la partita. Non smette mai di stupire

Arbitro: Rade OBRENOVIC (Slovenia) 6 - Partita corretta e senza episodi dubbi. Buona direzione di gara