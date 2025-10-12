Parabrezza rotto in volo: paura per la Nazionale della Nigeria costretta all'atterraggio d'emergenza

Paura per la nazionale di calcio della Nigeria, costretta a effettuare un atterraggio d'emergenza a causa della rottura improvvisa in volo del parabrezza dell'aereo.

Le "Super Eagles", che saranno impegnate il prossimo martedì 14 ottobre in un importante match di qualificazione ai Mondiali 2026 contro la Repubblica del Benin, stavano facendo ritorno a casa dopo il successo per 2-1 contro il Lesotho, quando a bordo è scattato l'allarme. Stando a quanto riferito dalla Federazione calcistica nigeriana (NFF), durante l'imbarco non è emerso alcun problema, e il programma di volo è andato come previsto, ovvero con una sosta intermedia in Angola a Luanda per effettuare il rifornimento di carburante. Conclusa l'operazione, il velivolo è ripartito verso la sua meta, ma circa 25 minuti dopo il nuovo decollo è comparsa una grande crepa sul parabrezza: ciò ha spinto il pilota del velivolo noleggiato dalla ValueJet Airline ad avviare le procedure di emergenza e a dirigersi nuovamente verso l'aeroporto di Luanda. Tutti i presenti, inclusi giocatori, dirigenti e delegati governativi, sono stati evacuati in sicurezza all'atterraggio.

Lo stesso aereo, tra l'altro, aveva trasportato Osimhen, Lookman, Chukwueze e compagni a Polokwane lo scorso giovedì, senza che a bordo si fosse registrata alcuna anomalia. Nel frattempo è stato organizzato il nuovo volo che, partito da Lagos , preleverà la delegazione della Nigeria in Angola per ricondurla in patria. "ValueJet Airline e le autorità competenti del Governo Federale della Nigeria, tra cui l'Onorevole Ministro dell'Aviazione, l'Onorevole Ministro degli Affari Esteri e il Capo di Gabinetto del Signor Presidente, stanno lavorando assiduamente per ottenere i necessari permessi di sorvolo e atterraggio per un altro aereo che partirà da Lagos, preleverà la delegazione a Luanda e la porterà a Uyo" , ha dichiarato infatti la NFF.

Attualmente la Nigeria è al terzo posto del Gruppo C delle qualificazioni africane per la Coppa del Mondo 2026. Solo le prime di ogni girone si qualificano direttamente, mentre le 4 migliori seconde si affronteranno in uno scontro diretto nei Playoff.

Il Benin è in testa al girone, con tre punti di vantaggio sulla Nigeria e una differenza reti migliore di due, quindi una vittoria sarà fondamentale per le Super Eagles, sempre che il Sudafrica (secondo nel girone a due punti dal Benin) non vinca in casa l'ultima partita contro il Ruanda (quarto).