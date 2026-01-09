Diretta | Venezuela, liberato anche l'italiano Biagio Pilieri. Trump: "Ora colpiremo i cartelli anche via terra"

Segnali di distensione dal Venezuela, dopo la liberazione di diversi detenuti stranieri, tra cui per ora anche due italiani, è stato presentatocome un gesto di conciliazione. Negli Usa, il Senato ha approvato un decreto che limita i poteri di guerra del presidente Trump, che a sua volta ha annunciato la sua intenzione di colpire i cartelli della droga via terra.
Trump: "Ora inizieremo a colpire cartelli droga via terra"
"Abbiamo eliminato il 97% della droga che entra via mare e ora inizieremo a colpire via terra”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista a Fox News, commentando i prossimi passi in Venezuela. “I cartelli controllano il Messico, è molto triste vedere cosa sta succedendo a quel Paese”, ha aggiunto Trump.
Liberato nella notte Biagio Pilieri
Tra i rilasciati in Venezuela c'è anche Biagio Pilieri, esponente dell'opposizione che aveva fatto parte della campagna presidenziale nel 2024 del premio Nobel per la pace María Corina Machado, secondo Foro Penal, un'organizzazione di difesa dei detenuti a Caracas. È stato rilasciato anche Enrique Marquez, ex funzionario elettorale e candidato alle elezioni presidenziali del 2024, ha affermato l'organizzazione.
Rodríguez: "Il Venezuela non è sottomesso agli Usa dopo Maduro"
Il Venezuela non è "né subordinato né sottomesso" agli Stati Uniti. Lo ha ribadito la presidente ad interim Delcy Rodríguez, respingendo le affermazioni del presidente Usa Donald Trump secondo cui Washington eserciterebbe il controllo sul Paese dopo la cattura di Nicolás Maduro. "Nessuno si è arreso. Qui non governa alcuna potenza straniera", ha dichiarato Rodríguez, sostenendo che durante l'operazione militare statunitense del 3 gennaio "c'è stata una lotta per la patria". Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso di una solenne cerimonia di promozioni e onorificenze presso l'Accademia militare della Guardia nazionale bolivariana, dedicata ai "martiri ed eroi" caduti e ai feriti che secondo il governo sarebbero cento. Rodríguez ha reso omaggio anche ai combattenti cubani, definendoli "eroi della patria di Simón Bolívar", e ha affermato che "la patria è umanità" e non si fonda su "storie di traditori o di codardi". Alla cerimonia, scandita da salve d'artiglieria, erano presenti il ministro della Difesa Vladimir Padrino López e il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez, che ha parlato di "sangue condiviso" tra i due popoli nella difesa della rivoluzione bolivariana. Le prese di posizione della presidente ad interim si inseriscono in un clima di forte tensione politica e diplomatica. Mentre il governo ha annunciato la liberazione di alcuni detenuti, il processo risulta al momento sospeso proprio mentre Caracas rafforza il coordinamento con L'Avana, storico alleato del chavismo.
Machado, rilascio prigionieri è atto di restituzione morale
Dopo l'annuncio ufficiale del rilascio di diversi prigionieri politici in Venezuela, la leader dell'opposizione María Corina Machado ha parlato passo dall'alto valore simbolico per le famiglie dei detenuti, sebbene insufficiente data l'entità della crisi dei diritti umani nel Paese. Attraverso un messaggio audio condiviso sui suoi social media, la vincitrice del Nobel per la pace ha chiesto di considerare questa giornata come un "atto di restituzione morale". "Accettate questo momento come un atto di restituzione morale, come conferma che la vostra forza d'animo non è stata vana", ha detto, riferendosi ai prigionieri che saranno rilasciati. Pur accogliendo con favore la misura, Machado ha osservato che i rilasci non compensano il danno subito dai detenuti. "Niente può restituire gli anni rubati", ha affermato. Tuttavia, ha sottolineato che "questo giorno è importante perché riconosce ciò che è sempre stato noto: che l'ingiustizia non durerà per sempre e che la verità, sebbene profondamente ferita, alla fine prevarrà".