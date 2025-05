Paura durante Torino-Venezia, malore per l'allenatore granata Vanoli: cos'è accaduto e come sta il tecnico

Ascolta ora 00:00 00:00

Tanta paura per Paolo Vanoli, allenatore del Torino. Durante il match Torino-Venezia disputato nella giornata di ieri, venerdì 2 maggio, il tecnico granata ha infatti accusato un malore mentre si trovava in campo.

Stando a quanto ricostruito, il Toro aveva appena ricevuto un calcio di rigore assegnato tramite Var. Vanoli stava incitando con grande veemenza il suo difensore, Guillermo Maripán, quando, durante la discussione, ha avuto dei problemi. Il tecnico ha infatti avuto un mancamento e si è improvvisamente accasciato a terra, crollando di fronte alla panchina.

Sono stati naturalmente degli attimi di panico. In poco tempo in molti si sono radunati attorno all'allenatore, rimasto steso a terra. I medici del Torino hanno subito provveduto a soccorrere Vanoli che, fortunatamente, non ha mai perduto completamente conoscenza. Anche Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, è accorso per sincerarsi delle condizioni del collega suo rivale. A raggiungere il drappello anche il quarto uomo, che intendeva comprendere quale fosse la situazione.

Come si è visto in alcuni filmati, i soccorritori hanno provveduto a tenere sollevata la testa del tecnico, continuando a parlargli per valutare il suo stato di salute e livello di lucidità. Vanoli ha sempre risposto con prontezza, e ciò ha subito rasserenato gli animi. A quanto pare l'allenatore deve aver accusato un calo di pressione, che ha causato le vertigini e il mancamento. In poco tempo si è rialzato, assistito dai suoi uomini, e ha provveduto a rassicurare tutti.

La partita è quindi ripresa, con Vlasic sul dischetto in attesa di battere il calcio di rigore. Rigore poi andato a segno, portando il match in parità.

La partita, infatti, si è chiusa con un, 1-1. Il primo a segnare era stato il Venezia, con il gol di Kike Perez.

Nessuna seria conseguenza per Vanoli, che è rimasto in panchina per il resto della partita ad assistere e consigliare i suoi giocatori.