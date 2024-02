Dopo la paura, il Napoli dilaga: sei gol al Sassuolo

Il Napoli aveva segnato un solo gol in trasferta negli ultimi tre mesi, domenica a Cagliari con Osimhen. Ieri ne ha fatti sei e il nigeriano ha realizzato la prima tripletta: per lui cinque reti in tre partite, cioè da quando è tornato dalla coppa d’Africa i campioni d’Italia hanno ripreso a segnare e a vincere.

Chissà se è una combinazione ma sarebbe riduttivo far coincidere i suoi gol con il ritrovato gioco degli azzurri: a Reggio Emilia irrompe all’improvviso la marea azzurra, contro un avversario derelitto d’accordo e iscrittosi d’ufficio alla lotta per non retrocedere, ma una partita così intensa e produttiva non si vedeva dalla scorsa primavera, ai tempi della cavalcata trionfale. Sei gol al Sassuolo, tris di Osi abbiamo detto, doppietta di Kvara e Rrahmani che realizza il più importante, quello che raddrizza una gara che pareva anche questa stregata.

D’incanto ecco la serata perfetta ma come è possibile tre giorni dopo la brutta figura di Cagliari? Può essere bastata una settimana di lavoro con Calzona? Così sarebbe strano anche se le parole di Traoré meritano attenzione: «Con Calzona facciamo un calcio diverso, la squadra è viva». Ecco, proprio l’ultimo arrivato ha visto giusto: ieri il Napoli ha fatto il Napoli per la prima volta, andando sotto con Racic ma replicando con una veemenza finora sconosciuta. Rrahmani ha aggiustato le cose, poi s’è scatenato il nigeriano, e quando Osimhen è in serata di grazia non lo fermi, gli riesce tutto (anche aggiustare la rete avversaria con il cerotto medico). La doppietta a fine primo tempo indirizza il match, il Sassuolo svanisce dopo un quarto d’ora, ha una difesa impresentabile che a inizio ripresa regala occasioni e gol. Si sveglia pure Kvara, doppietta e qualche sorriso in più: la zona Champions resta oggi utopia ma almeno torna l’adrenalina aspettando domenica la Juve.