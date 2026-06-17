Paz resta sul lago, Zaniolo a Udine anche se il Milan...

I fantasisti mancini infiammano il mercato. Il Como sta definendo gli ultimi dettagli sul ritorno di Nico Paz dal Real. Decisiva la volontà del fantasista argentino, convinto dal pressing del mentore Fabregas a proseguire l'avventura. Proprio la volontà del gioiello è risultata determinante nell'indirizzare il club di Florentino Perez verso la permanenza della stellina originaria di Tenerife sul Lago. Con buona pace delle big inglesi e dell'Inter che avevano sperato di inserirsi nella corsa al classe 2004. Niente da fare. Restando in tema di trequartisti dal sinistro vellutato: l'Udinese ha esercitato l'opzione per riscattare Nicolò Zaniolo dal Galatasaray.

Operazione da 5 milioni più il 50% sulla futura vendita in favore dei turchi. Peccato che tra i friulani e l'ex Roma non ci sia ancora l'accordo totale sull'ingaggio. Questione questa da non sottovalutare e che potrebbe creare uno strappo. Col Milan spettatore interessato...