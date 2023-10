Pazzo Cagliari, rimonta da 0-3 a 4-3 e conquista la prima vittoria

Il match delle 12.30 di questa domenica di Serie A valido per la decima giornata fra Cagliari e Frosinone regala gol, spettacolo e capovolgimenti di fronte. La vince il Cagliari di Claudio Ranieri che sotto 3-0 e con un rigore sbagliato da Mancosu rimonta il Frosinone in ventiquattro minuti grazie ad una doppietta di Leonardo Pavoletti, lo stesso che in pieno recupero aveva regalato la promozione in A contro il Bari nella finale playoff di Serie B e che oggi, invece, regala la prima vittoria in campionato ai sardi.

Il primo tempo si era chiuso sul 2-0 per gli ospiti grazie alla doppietta di un indemoniato Soulé che aveva anche causato, per fallo di mano, un rigore per i padroni di casa al 30' poi sbagliato da Mancosu che ha colpito in pieno la traversa. Al 49' gli uomini di Eusebio Di Francesco trovano anche il terzo gol con una bella conclusione di Brescianini e avevano messo la partita in cassaforte, Arrivano gli ultimi venti minuti e la trasferta che era sembrata gioiosa per i laziali si è trasformata in un incubo. Al 72' Oristanio la riapre con un gran sinistro, quattro minuti più tardi Makoumbou accorcia e installa nei compagni l’idea della pazza rimonta. Ranieri suona la carica dalla panchina, i suoi rispondono caricando a testa bassa.

Arriva l’assegnazione del recupero, sono sei minuti. A Pavoletti, subentrato ad inizio ripresa al posto di Deiola, ne bastano due per completare la rimonta: al 94’ l’attaccante sfrutta un cross perfetto di Viola e insila la palla all’incrocio alla sinistra di Turati, al 96' sempre Pavoletti dopo un cross di Makoumbou e una sponda di Dossena da due passi trafigge col piattone il portiere ospite e manda in estasi compagni e tifosi. Non è finita qui, perché è sempre lui, quando il cronometro senza il 100', a salvare sulla linea una conclusione a botta sicura di Cheddira. Al triplice fischio di Pairetto può partire la festa dei sardi che finalmente conquistano i tre punti nel modo più rocambolesco. L’uomo della promozione alla 200esima presenza in Serie A dimostra di essere ancora decisivo e pianta i primi semi verso la salvezza.

Il Cagliari diventa la prima squadra nella storia della massima serie capace di vincere un incontro con tre gol di svantaggio al 70' minuto di gioco. Claudio Ranieri dimostra ancora una volta che è il re dell’impossibile, realizzando imprese che lui fa apparire come normali. Per Di Francesco resta la grandissima beffa ma anche l’ottima prestazione della sua squadra prima della rimonta tutta cuore subita, fino al 94’ erano infatti vittoria, tre punti, quota 15 in classifica e conseguente ottavo posto. Cagliari-Frosinone si candida di diritto ad essere una delle gare più divertenti dell’anno e dimostra ancora una volta come per la lotta per non retrocedere ci sarà da combattere davvero tanto.