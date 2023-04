"È il peggiore", tifosi arabi in rivolta contro Cristiano Ronaldo

Quando aveva deciso di firmare per l'Al-Nassr, con la prospettiva di ricevere un ingaggio monstre da circa 200 milioni di euro complessivi all'anno, anche per assumere fuori dal campo il ruolo di ambasciatore del progetto di portare i mondiali di calcio in Arabia Saudita, di certo mai si sarebbe aspettato di vivere una situazione del genere: prosegue tra alti (pochi) e bassi la stagione di Cristiano Ronaldo, finito ancora una volta nel mirino dei tifosi della società di Riad.

Percorso deludente

Di certo un quadro ben diverso da quello che aveva prospettato l'attaccante portoghese prima di iniziare la sua nuova avventura, almeno dal punto di vista squisitamente sportivo piuttosto che economico. L'obiettivo di rimpolpare il suo palmarès personale pare ora tramontare inesorabilmente con l'inattesa eliminazione nella semifinale della coppa nazionale, la King's Cup, avvenuta la scorsa domenica: l'ennesima delusione per i tifosi gialloblu, a causa della quale Cr7 è tornato nuovamente nell'occhio del ciclone

In realtà le prime delusioni erano arrivate poco dopo il suo approdo nella Saudi Professional League, quando l'Al-Nassr era stato estromesso in semifinale dal primo trofeo stagionale, la Supercoppa saudita 2022. La bruciante sconfitta per 3-1 subita dai rivali storici dell'Al-Ittihād, che poi avrebbero alzato la coppa al cielo di Riad dopo la vittoria in finale contro l'Al-Fayha, di certo non era stato un buon biglietto da visita.

Se a ciò si aggiunge il fatto che anche in campionato la situazione sembra oramai compromessa, con l'Al-Ittihād in vetta alla classifica con tre punti di vantaggio (e una partita in meno) rispetto all'Al-Nassr, la recente eliminazione dalla coppa nazionale sembra assumere una rilevanza ancora maggiore tra i tifosi. La prospettiva di concludere la stagione con zero titoli (per il secondo anno di fila dopo l'ultima esperienza al Manchester United), sta facendo saltare i nervi al campione lusitano.

E i segnali di un certo nervosismo si erano già visti in particolar modo in occasione della sconfitta per 2-0 subita contro l'Al-Hilal, che in effetti ha ampliato il distacco con la capolista. In quell'occasione Ronaldo era finito al centro del dibattito per un evidente fallo di frustrazione fatto nei confronti di un avversario e, in particolar modo, per il gesto osceno rivolto contro i tifosi rivali che inneggiavano Messi per stuzzicarlo.

Ennesimo flop

Questo è in effetti tutto il retroscena che ha fatto da sfondo all'ultima esibizione flop dell'attaccante portoghese, il quale ha dovuto incassare una inattesa sconfitta contro la mediocre Al-Wehda, quartultima in campionato, costretta peraltro a giocare in 10 contro 11 per l'espulsione di un suo calciatore.

A far saltare i nervi ai tifosi gialloblu, tanto da definire Cr7 come "il peggior acquisto di sempre del club" , nonostante gli 11 gol in 14 presenze messi a segno, è un goffo tentativo di dribbling tentato durante il match. Giunto al limite dell'area avversaria, Ronaldo cerca di saltare un uomo col tacco ma cade a terra e perde palla, fingendo poi di aver subito un colpo all'inguine: il video ha fatto rapidamente il giro del web.