Pep Guardiola operato d'urgenza alla schiena: ecco cosa gli è successo

Pep Guardiola è stato costretto ad un'operazione d'urgenza alla schiena. Il tecnico catalano del Manchester City potrà tornare regolarmente in panchina dopo la sosta per le nazionali, con il suo sostituto che Juanma Lillo. L'ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco salterà dunque le sfide contro Sheffield United e Fulham per poi tornare giorno 16 settembre in trasferta contro il West Ham vincitore della Conference League. Il Manchester City, dai suoi account ufficiali, ha comunicato l'operazione del suo tecnico.

Pep Guardiola has today undergone a routine operation on a back problem.



Everyone at Manchester City wishes Pep a speedy recovery, and look forward to seeing him back in Manchester soon. — Manchester City (@ManCity) August 22, 2023

L'allenatore catalano soffriva da tempo di forti dolori alla schiena ed è volato a Barcellona per un intervento chirurgico d'urgenza eseguito dalla dottoressa Mireia Illueca. L'intervento di routine a cui è stato sottoposto è riuscito perfettamente e ora Pep dovrà solo osservare un periodo di riposo necessario per tornare in forma il più presto possibile.

Il City perde i pezzi

Guardiola è l'ultima defezione in ordine di tempo in casa Manchester City. Dopo aver perso il suo fuoriclasse Kevin De Bruyne, che tornerà solo nel 2024, e il difensore-centrocampista John Stones che tornerà dopo la sosta per le nazionali, è toccato pure alla guida dei Citizens alzare bandiera bianca per alcuni problemi alla schiena che lo tormentavano ormai da tempo. Negli ultimi giorni le sue condizioni erano notevolmente peggiorate ed è stato necessario l'intervento chirurgico.

Il chirurgo che ha operato alla schiena Guardiola è specializzato in microchirurgia della colonna vertebrale e chirurgia della colonna vertebrale minimamente invasiva.Il sostituto di Guardiola sarà il fedelissimo Juanma Lillo tornato in Premier League quest'estate dopo una stagione in Qatar alla guida dell'Al Sadd. Il 57enne tecnico spagnolo conosce benissimo l'ambiente avendo già ricoperto analogo incarico dal 2020 al 2022 con Guardiola che si fida ciecamente del suo uomo.

La stagione del City si è aperta con un sconfitta nella finale di Community Shield contro l'Arsenal anche se a distanza di pochi giorni i campioni d'Europa in carica si sono ampiamente rifatti battendo in finale di Supercoppa Europea, ai calci di rigore, il Siviglia che aveva vinto la passata edizione dell'Europa League battendo in finale la Roma di José Mourinho. In Premier League i Citizens sono primi a quota 6 punti a pari merito con Arsenal e il Brighton di Roberto De Zerbi che sta facendo cose egregie in Inghilterra. La stagione del City, però, con tutti questi infortuni, soprattutto di due uomini chiave come De Bruyne e Stones, potrebbe condizionare e non poco il prossimo futuro anche se i campioni d'Europa hanno una rosa profonda per poter sopperire alle mancanze di alcuni uomini chiave. Vedremo anche come risponderà la squadra che con l'assenza del suo timoniere potrebbe perdere alcune certezze o fortificarsi ulteriormente.