Perché Barcellona-Real Madrid è una partita diversa da tutte le precedenti

Barcellona-Real Madrid è “el clasico”, da sempre è stata la sfida tra i due club che detengono il potere, non soltanto calcistico, in Spagna e nel football internazionale. Stavolta si preannuncia una partita diversa da tutte le precedenti, il cordoglio e il silenzio per la morte di papa Francesco non sfiora nemmeno il mondo del calcio spagnolo, vigilia caldissima per la finale di domani sera per la coppa del Re.

L’arbitro designato per la partita, Ricardo de Burgos Bengoetxeda si è presentato, in conferenza stampa, con i suoi collaboratori e non è riuscito a trattenere le lacrime per gli attacchi che la TV del Real Madrid ha messo in circuito nei suoi confronti, le immagini delle direzioni di gara di Burgos denunciano errori e pregiudizi nei confronti della squadra di Florentino Perez. L’arbitro ha spiegato il momento difficile cdella sua carriera e della sua famiglia:”Mio figlio è preso in giro quando si ritrova a scuola con i compagni, gli dicono che suo padre è un ladro, questo è vergognoso e miserabile, io sono un uomo onesto, un arbitro leale ma non posso più tollerare un simile comportamento”.

Immediata la reazione del Real, il presidente Florentino Perez ha cancellato la conferenza stampa di Ancelotti, così anche la cena ufficiale della vigilia e ha minacciato di non presentare la squadra domani sera in campo per la finale.

Perez chiede che venga punito l’arbitro e attacca la Lega e la federazione per avere consentito lo sfogo pubblico in conferenza stampa, con accuse infondate al Real. Tutto questo mentre la stampa brasiliana ha lanciato la notizia che dall’1 di giugno Carlo Ancelotti sarà l’allenatore della nazionale verde oro. Si preannuncia la corrida.