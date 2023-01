"Sognavo il miracolo". Il dolore di Mancini per il "fratello" Vialli

Roberto Mancini e Gianluca Vialli hanno condiviso un grande pezzo di vita insieme. Vittorie e sconfitte, gioie e dolori, feste e lacrime. È enorme il dolore del commissario tecnico della Nazionale italiana per la prematura morte del “gemello”, in onore del soprannome coniato durante gli anni d’oro alla Sampdoria.

"È una grande perdita, per me, per la sua famiglia prima di tutto e per tutto il calcio italiano. Perdo un fratello, speravo in un miracolo", le parole del Mancio in una intervista realizzata e diffusa dalla Figc: "Ci siamo visti, abbiamo parlato, scherzato, lui era sempre di buon umore e questo un pò mi risolleva. Il nostro rapporto è stato di grande rispetto, amore, amicizia. Luca era gioia e va ricordato così" .