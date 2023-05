Plusvalenze, Juventus penalizzata di dieci punti: com'è ora la classifica

Dopo alcune dore di camera di consiglio è arrivata l'attesa sentenza. Dieci punti di penalizzazione in classifica alla Juventus. È questa la decisione della Corte federale d'appello della Figc nell'ambito del processo sul "caso plusvalenze". Il procuratore federale aveva chiesto di sanzionare il club bianconero con una penalizzazione di 11 punti. Tutti prosciolti i sette ex dirigenti bianconeri, tra cui Pavel Nedved, per cui l'accusa aveva chiesto otto mesi di squalifica. Gli altri dirigenti sono: Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano.

A seguito di questa sentenza la Juventus passa dai 69 punti attuali a quota 59, a un punto dalla Roma (ancora in campo), che se fosse finito oggi il campionato sarebbe qualificata in Conference League.

La classifica dopo la sentenza

Napoli 86 punti (campione d'Italia)

Lazio 68

Inter 66

Milan 64

Atalanta 61

Roma 60

Juventus 59

Monza 52

Bologna, Torino, Fiorentina 50

Udinese 46

Sassuolo 44

Empoli, Salernitana 39

Lecce 33

Spezia 31

Verona 30

Cremonese 24 (retrocessa)

Sampdoria 18 (retrocessa)