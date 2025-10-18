PokerStarsNews sponsor di manica del Como calcio

Nuova partnership ufficiale per il Como calcio con PokerStarsNews, il sito di informazione dedicato agli amanti di tutti gli sport, che diventa Official Sleeve Partner del club con il logo che apparirà sulle maniche delle maglie da gioco della squadra guidata da Fabregas nelle partite della Serie A Enilive e di Coppa Italia FrecciaRossa 2025/2026.

Una partnership che ha come obiettivo quello di generare valore, entusiasmo e nuove opportunità per una comunità di amanti dello sport appassionata e sempre più connessa, come ha spiegato Enrico Rusi, managing director di PokerStars Italy: “Annunciamo con grande orgoglio la partnership con il Como 1907, club che condivide con noi una visione ambiziosa: un progetto sportivo di respiro internazionale, ma profondamente radicato nell’eccellenza del territorio che rappresenta. Questo accordo strategico ci permetterà di sviluppare i nostri progetti editoriali in modo innovativo, raccontando ancora più da vicino le emozioni dello sport e raggiungendo una community trasversale di appassionati, creando sinergie di prestigio e offrendo visibilità importante ai nostri progetti e ai nostri partner”.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a PokerStarsNews come nostro Official Sleeve Partner, la loro passione per raccontare storie e la loro connessione con i tifosi di tutti gli sport sono fattori che si allineano alla perfezione con quello che stiamo costruendo al Como - ha aggiunto Ryan

Shelton, chief Revenue officer di Como 1907 -. Questa partnership si concentrerà sul celebrare i momenti che rendono speciale lo sport, condividendoli con la grande comunità di Como e ancora più in grande con tutto il mondo”.