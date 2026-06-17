Il Portogallo di CR7 stecca la prima: solo un pari contro il Congo

Continuano le sorprese ai Mondiali 2026. Il Portogallo non va oltre 1-1 contro la Repubblica democratica del Congo, all’NRG Stadium di Houston, nel primo match del Gruppo K. Prestazione deludente per i deludenti, che partono bene, andando in vantaggio già al 6’ con Joao Neves. In chiusura della prima frazione arriva il pareggio su colpo di testa di Wissa.

La squadra di Martinez, parsa lenta e troppo prevedibile, tiene il possesso palla senza creare grossi pericolosi. Col passare dei minuti il Congo prende sempre più fiducia e porta via un pareggio meritato. Inizio in salita dunque per il Portogallo, una delle protagoniste annunciate del torneo. Troppe cose non funzionano. Dal centrocampo con tutti palleggiatori (Vitinha, Joao Neves e Bruno Fernandes) che sembra soffrire troppo quando non è in possesso palla. Male Cristiano Ronaldo: spreca un paio di occasioni che in altri tempi avrebbe trasformato in gol. Impalpabile Leao: non salta mai l’avversario. Si salva solo Conceiçao, che almeno porta la solita vivacità sulla fascia destra. Toccherà a Roberto Martinez trovare subito i correttivi giusti in vista del prossimo match contro l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro, in programma il 24 giugno. Si difende con ordine e dimostra di avere un ottimo collettivo il Congo, tornato al mondiale 52 anni dopo, quando si chiamava Zaire. Gli africani si sono qualificati a sorpresa facendo fuori due squadre blasonate come Camerun e Nigeria, prima dell'ultimo spareggio con la Giamaica. La coppia d’attacco formata da Wissa del Newcastle e Bakambu del Betis Siviglia è molto ben assortita e potrà mettere in difficoltà non poche difese. Prossimo impegno contro la Colombia, sempre il 24 giugno.

La partita

Parte subito forte il Portogallo in vantaggio già al 6': cross di Pedro Neto, colpo di testa vincente di Joao Neves. Sembra una gara già scritta il Congo non pressa, fa parecchi errori e subisce il palleggio avversario. Col trascorrere dei minuti i portoghesi si adagiano e il Congo prende fiducia E nel recupero del primo tempo si materializza l'impensabile: angolo di Masuaku e colpo di testa vincente di Wissa che salta da solo beffando il distratto Araujo. Nella ripresa Martinez sostituisce l'evanescente Bernardo Silva, appena accordatosi col Real Madrid di Mourinho, e anche ammonito. Al suo posto lo juventino Conceicao, che crea un paio di occasioni che Ronaldo non sfrutta. Ma l'inerzia del match non muta: la manovra lusitana non prende consistenza e il Congo ha meno timori reverenziali. C'è un gol in acrobazia di Cancelo che viene annullato per fuorigioco, poi Martinez ricorre a Leao. Schierato sulla sinistra, il milanista non riesce mai ad andare via agli avversari. Sale la pressione dei portoghesi ma anche l’ansia anche di dover conquistare la vittoria. In contropiede il Congo si rende più volte pericoloso con Bakambu e alla fine può festeggiare con i propri tifosi un pareggio che profuma di grande impresa.

Il tabellino

PORTOGALLO (4-4-2) - Diogo Costa, T. Araujo, R. Veiga, Joao Cancelo, Nuno Mendes (27' st Semedo), B. Fernandes, Bernardo Silva (1' st Conceicao), J. Neves, Vitinha (38' st Goncalo Ramos), Cristiano Ronaldo, P. Neto (27' st Leao) Ct: Roberto Martinez

CONGO (5-3-2) - L. Mpasi, A. Wan-Bissaka (40' st Kalulu), Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku (29' st J. Kayembe), N. Mukau (57' st Sadiki), Moutoussamy, E. Kayembe (29' st Pickel), Bakambu (40' st Banza), Wissa. Ct: Sebastien Desabre

Marcatori: Joao Neves (P) 6’, Wissa (C) 45+5’

Ammoniti: Bernardo Silva (P), Araujo (P), Semedo (P), Mbemba (C)

Arbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar)